Правительство Квебека подаёт в суд на Суд Квебека (никакой описки нет)

Правительство Квебека подало в суд на Суд Квебека, требуя разобраться и отменить решение Суда о сокращении часов рассморения уголовных дел

Суд Квебека будет рассматривать иск министра юстиции Квебека против Суда Квебека.

Дело в том, что Суд Квебека принял решение сократить количество часов, которые судьи проводят за рассмотрением уголовных дел. По мнению Суда, сокращение часов приведёт к улучшению качества работы, судьи не будут терять внимание, лучше станут понимать суть дела, а усталость судей не приведёт к ошибкам.

Правительство, со своей стороны, высказывало глубокую озобоченность этим решением, считая, что его осуществление приведёт к очень серьёзным последстивиям. Например, увеличатся сроки рассмотрения дел, придётся прекращать дела, которые так и не дойдут до суда, и т.д.

Суд Квебека принял решение ещё в декабре 2021 года, заранее предупредив, что судьи будут работать над рассмотрением криминальных дел на одну треть часов меньше, чем раньше. И это решение входит в силу с сентября 2022 года.

Министр Юстиции сразу же выступил против этого решения, он попытался убедить судей в неправильности их решения, но в этом не преуспел. В ответ на его резоны, судьи пояснили, что Квебек может увеличить количество судей. Даже было подсчитано, что необходимо принять на работу 41 нового судью, чтобы задержек с рассмотрением дел не было.

В создавшейся обстановке министр Юстиции обратился к Главному судье Суда Квебека с иском, в котором министр требует наложить судебное вето на решение судей, отложив осуществление задуманного плана на срок, необходимый для всестороннего рассмотрения вопроса.

Судьи же отказались комментировать абсурдную ситуацию, заявив, что раз дело находится на рассмотрении суда, они, как заинтересованные лица, высказываться по нему не могут.

В настоящее время в Квебеке ежегодно рассматривается до 50 тысяч уголовных дел, и максимальный срок рассмотрения установлен в 18 месяцев.