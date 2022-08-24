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Канада создаёт команду “противодействия российской дезинформации”

Olga Fedak Авг 23, 2022 Новости Канады, Новости России, Украины и стран бывшего СССР, Общество, Политика Оставить комментарий 135 Просмотров

Параллельно Трюдо и канцлер Германии Олаф Шольц обсуждают возможность поставки газа из Канады в Европу.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о пакете новых канадских мер, направленных на поддержку Украины. Трюдо сделал объявление в тот день, когда Украина подошла у 6-месячному рубежу сопротивления российскому вторжению.

Канада вводит санкции в отношении еще 62 человек, в том числе против нескольких губернаторов регионов России и их семей. В список также попала российская компания, “среди продукции которой есть оборудование для защиты от дронов”.

Кроме того Оттава планирует потратить почти 4 миллиона долларов на два проекта по укреплению украинских вооруженных сил и полиции. Сюда же относятся программы психического здоровья, а также обучение, которое поможет украинским полицейским лучше справляться со случаями, связанными с сексуальными травмами.

Трюдо презентовал пакет во время специальной встречи лидеров стран, которые поддерживают Украину с тех пор, как российские войска вошли в страну 24 февраля, спровоцировав крупнейший конфликт в Европе со времен Второй мировой войны.

Санкции, которые влекут за собой гуманитарную катастрофу. Или нет?

Российские официальные лица обвиняют санкции, введенные в ответ на ее вторжение в Украину, в продовольственном кризисе. В свою очередь Канада и ее союзники уверенны, что именно Москва несет ответственность за срыв производства и экспорта критически важных продуктов питания в Украине.

Трюдо акцентировал внимание, что ни Канада, ни ее союзники не вводили против России санкции, связанные с продуктами питания.

“Хочу еще раз повторить, что никаких санкций по еде нет. Когда российский режим обвиняет санкции в продовольственном кризисе во всем мире, он занимается дезинформацией” — сказал Трюдо.

Канадский премьер акцентировал внимание, что “нам нужно продолжать борьбу с российской дезинформацией. Вот почему Канада создаст специальную группу, которая поможет расширить наши возможности по отслеживанию и обнаружению дезинформации, спонсируемой Россией и другими государствами”.

Правительство заручилось поддержкой различных федеральных ведомств и агентств, в том числе Министерства обороны и Управления безопасности связи, для публичного разоблачения заявлений, которые оно считает российской дезинформацией и пропагандой.

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