Мой Монреаль: улица Нотр Дам

Ну что, опять гуляем виртуально? Пока нет иного выбора, пройдемся по центру нашего замечательного города в этой статье. Сегодня- виртуальная прогулка по улице Нотр Дам.

Эта улица, которая пересекает большую часть нашего острова на его юго-восточном склоне, проходит вдоль реки Святого Лаврентия и упирается в восточную оконечность Монреаля. Интересная, красивая, неординарная траектория. И не только этим она славится. А и своей протяженностью в 35 км, благодаря чему улица Нотр Дам является второй по величине артерией нашего города, после бульвара Гуэн, о чем мы уже говорили на страницах этой рубрики ранее.

В начале 1670-х годов семинария Сен-Сюльпис хотела возвести приходскую церковь. В то же время власти города делали все для того, чтобы облегчить доступ к церкви, расположенной в центре новой площади. Перекраивалось все. Строились, точнее – прокладывались новые улицы. И Нотр Дам – одна из таковых.

В июле 1672 года Франсуа Долье де Кассон, начальник семинарии, в сопровождении землемера и клерка Бенинье Бассе, определил новые улицы, их местоположение, протяженность, маршрут, а также дал им названия и поставил разграничительные столбики. И улица Нотр Дам стала первой улицей, проложенная Долье де Кассоном. Она становится одной из трех основных магистралей, пересекающих город с востока на запад. Будучи главной артерией Монреаля, тогда называвшегося Виль-Мари, она получает название в честь Пресвятой Богородицы, покровительницы прихода сульпицианцев.

В 1737 году была построена дорога, соединяющая Монреаль с Квебеком. В Монреале эта дорога начинается на улице Нотр-Дам в том месте, что сегодня называют Старым Монреалем. Но это название уже раньше было в городе. Первоначально французская 10-ти километровая улица Нотр Дам проходила от нынешней улицы Бонсекур до улицы Макгилл. Во время сноса укреплений Монреаля в 1804-1810 годах улицы Сен-Жозеф на западе и Сент-Мари на востоке были присоединены к улице Нотр Дам.

В XVII и XVIII веках на улице Нотр Дам стали находить прибежище мужские религиозные общины Монреаля. После чего началось массовое строительство тюрем, судов и, естественно, городской ратуши. В XIX веке улица Нотр Дам становится главной улицей розничной торговли. Именно сюда приезжают коммерсанты- торговцы, которые снимали в аренду небольшой лоток, на который и выставляли свои товары. Благодаря своей ширине и тому, что она ведет к приходской церкви, улица Нотр Дам станет главным местом религиозных процессий, демонстраций и парадов. Удобно, широко, да и весь центр здесь, по ходу движения колонны! Например, именно этим маршрутом шла похоронная Джорджа Этьена Картье в 1873 году.

В 1882 году весь путь, вдоль которого пролегал маршрут, образованный старыми улицами Сен-Жозеф, Нотр Дам и Сент-Мари, был назван улицей Нотр-Дам по решению городских властей Монреаля. 1880-е годы сделали улицу Нотр Дам излюбленным местом для разнообразнейшего транспорта. В конце девятнадцатого века на улице по всей ее длине работает электрический трамвай. Тот, который все обещают вернуть. Но пока только обещают.

А дальше – все громче и громче становится в этих краях. Шум, интенсивное движение, транспорт, людской поток… Промышленная, портовая и железнодорожная деятельность на берегу реки приобретает все более широкие масштабы и заставляет богатых буржуа и мелких торговцев переселяться в более спокойные районы. Узкая проезжая часть улицы Нотр Дам едва ли с начала XX века может поглотить поток проходящего по ней транспорта. В то же самое время, улица обустраивается. В западной ее части, между улицами Атвотер и Пил, разросся и приобрел популярность квартал антикваров, где расположились около шестидесяти антикварных магазинов и художественных галерей.

В начале 1970-х годов правительство Квебека решило построить автомагистраль, которая соединяла бы шоссе Декари с туннельным мостом Луи-Ипполита-Ла-Фонтена. Но в 1976 году работы были приостановлены ввиду протестов граждан и торговцев, обеспокоенных снижением качества их жизни. В 1977 году правительство ввело мораторий на расширение магистрали к востоку от улицы Сент-Андре. В 1979 году Совет министров правительства Квебека объявил о своем решении построить бульвар городского типа, а не расширять шоссе. Вслед за этим Министерство транспорта Квебека в 1984 году решило выстроить здесь парк с целью создания границы между улицей Нотр Дам и ее окрестностями. Как результат всего вышесказанного – в 1986 году была проведена перестройка улицы Нотр Дам в тот вид, под каким она известна сегодня, от улицы Сент-Андре до улицы Гавр на востоке.

В 2002 году был издан правительственный указ, разрешающий строительство городского бульвара, совместно разработанного Министерством транспорта Квебека и городскими властями Монреаля. В 2005 году был объявлен совместный проект по модернизации улицы Нотр Дам, а в октябре 2006 года было создано проектное бюро, которое начало разрабатывать и предлагать всевозможные решения. Поэтапно изменеия на этой улице идут уже несколько лет.

Фактически, нынешний проект модернизации нацелен на девятикилометровый участок от улицы Амхерст до шоссе 25. Основной фазой проекта модернизации является расширение улицы Нотр-Дам до 4 полос в каждом направлении, одна из которых предназначена для автобусов, а также обустройство пешеходной и велосипедной дорожек. Кроме того, планируется провести реконструкцию и расширение парков Беллерив, Морган и Кантри, а также принять меры по смягчению шума, ибо и правда, район очень и очень насыщенный звуками! Поговоаривают о строительстве звукоизоляциооной стены, но пока что это только проект. Что будет сделано по этому вопросу – покажет время. Но сумма, выделенная на модернизацию – не мала. Полтора миллиарда долларов.

Ну, и венец творения на этой улице – Базилика Нотр Дам. Это роскошная старинная базилика в самом сердце Старого Монреаля, имеющая статус кафедрального собора и считающаяся одной из самых красивых церквей Канады. Знаменитые 70-метровые башни-близнецы этого монументального неоготического храма видны из любой точки города. Внутреннее убранство базилики поражает своим размахом и буйством красок : золотые звёзды на куполе глубокого синего цвета, витражные окна с изображением библейских сцен, деревянный резной алтарь, невероятной красоты фрески и впечатляющая кафедра с витой лестницей. Славится базилика и своим органом, созданным знаменитой канадской компанией Casavant Frères в 1891 году и насчитывающим 7000 труб. Именно здесь Селин Дион вышла замуж за Рене, а суперзвезда Лучано Паваротти выступил со своим рождественским концертом в 1978 году. С 1989 монреальский собор имеет статус национального памятника Канады.

Вот такая улица есть в нашем городе. Со своей судьбой, историей и жизнью. До новых встреч!