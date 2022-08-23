В Испании без суда умертвили преступника, ранившего пять человек

Испанские власти приняли решение об эвтаназии (умервщлении) преступника, хотя жертвы его нападения требовали суда. Беспрецедентное решение

К недовольству жертв преступника, тот попросил об эвтаназии в связи с “мучениями, вызванными ранением”. Ему пошли навстречу, и тем самым он избежал суда.

Вчера, 22 августа, в тюремной больнице испанского города Таррагона был эвтаназирован (умервщён при помощи медпрепаратов) некий Марин Еухен Сабау (Marin Eugen Sabau), известный под прозвищем – “таррагонский стрелок”.

Врачи ввели Марину успокоительные, а затем особый смертельный коктейль веществ, состав которого утверждён министерством здравоохранения Испании и советом врачей. Применение средства привело к немедленной остановке сердца пациента, как и предполагалось. Во время кончины несчастный был окружён родственниками и друзьями, которые горько оплакивали участь несчастного.

Впрочем, слёзы как-то лить не получается, если знать, что 14 декабря 2021 года этот человек вошёл в здание охранной фирмы, вооружённый до зубов пистолетами и винтовками, и открыл огонь по сотрудникам. Четверо из пяти находившихся у входа лиц были тяжело ранены. Один из раненых пытался выхватить оружие у Марина, но безуспешно, зато тот бросился бежать, отказывшись от намерения продолжить путь по зданию, расстреливая встречных и поперечных (он сам рассказал об этом на допросе).

Во время бегства его перехватила полиция, но он прорвался сквозь оцепление, ранив одну полицейскую. В конце концов серийный убийца был окружён в пригородном заброшенном доме и тяжело ранен (что вызвало протесты активистов из групп защиты прав человека – нет сомнения, что он же не сделал после окружения ни одного выстрела, а его оружие было разряжено, а безжалостные полицейские его подстрелили, ну, никакой совести).

Оказалось, Марин, бывший работник этой же фирмы, уволенный за прогулы, неоднократно угрожал “всех порешить”, потому что он был “жертвой расизма” (он прибыл из Румынии, поэтому его угнетали в фирме и уволили, придравшись к пустякам)

После ранения преступник был парализован. И хотя состояние здоровья не мешало провести суд, чего требовали и жертвы расстрела, и прокуратура, власти сочли, что небоходимо уважить просьбу больного человека, который потребовал эвтаназии для себя, так как не хотел больше жить, а по нынешнему испанскому закону, тяжело больной человек имеет право на эвтаназию.

Многие возмутились – как убивать, так здоровый, а как ответ держать, так больной? К тому же, без наличия приговора жертвам весьма сложно требовать финансовой компенсации по отдельным позициям (например, стрелок легко получил доступ к оружию в охотничьем-спортивном клубе, не нарушив законы). Испанское правительство не возражало против эвтаназии, заявив, что право каждого человека – уйти из жизни без мучений. Европейский Совет по правам человека отказался рассмотреть протест жертв и их адвокатов.

Прецедент в Европе весьма тревожный – явный преступник (не в юрдическом смысле слова, так как приговора не было) уходит от отвественности, избежав суда. Дело можно обернуть по-разному, но последствия решения будут весьма серьёзны.