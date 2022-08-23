Министерство образования Квебека отменяет дистанционное обучения для всех школьников

В новом учебном году отменяется дистанционное обучение для школьников, предрасположенных к заражению Ковидом

Министерство образования Квебека отменило дистанционное обучение для детей, предрасположенных к заражению Ковидом. Но родительский комитет Квебека негодует.

Министерство образования Квебека опубликовало постановление об отмене дистанционного обучения для всех категорий школьников. Хотя большая часть учеников уже ходит в школу, но дети, которые согласно заключению врача считались “особо восприимчивыми и предрасположенными к заболеванию Ковидом-19” продолжали учиться, находясь дома. Теперь же министерство сочло возможным отменить это распоряжение в связи с окончанием “особого периода и нужды в крайне жёстких мер по борьбе с пандемией”.

Новое распоряжение касается учеников и начальной, и средней школ, включая детей, чья имунная система считается ослабленной по отношению к любым болезням и тех, у кого есть хронические болезни.

Распоряжение разослано в циркулярном письме министерства, за подписью зам.министра образования Алана Сан Картье (Alain Sans Cartier). Тем самым отменяется циркуляр, разосланный в мае 2022 года, согласно которому дети, подпадающие под категорию “предрасположенных к Ковиду” должны были учиться дистанционно (по предьявлению справки от врача).

Министерство поясняет, что ситуация улучшается, и дети ходят в школу не только, чтобы получать знания на уроках, но и чтобы общаться с одноклассниками и другими школьниками.

Тем не менее, активисты из Родительского Комитета Квебека (Fédération des comités de parents du Québec) высказали опасения в связи с этим решением и потребовали более подробных разъяснений от министерства. Родители, члены Комитета, считают, что это распоряжение несвоевременно и ставит под угрозу здоровье школьников.