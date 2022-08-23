Окончание бума на рынке недвижимости

Вчера были опубликованы последние данные по рынку жилья Канады, подтверждающие, что пандемический бум закончился.

Продажи жилья упали на 5,3% в июле, пятый месяц подряд. Базовые цены также снизились на 1,7% по сравнению с предыдущим месяцем. С марта, когда Банк Канады начал повышать процентные ставки, чтобы бороться с высокой инфляцией, продажи жилья упали на 31%, а базовые цены почти на 6% по всей стране, говорит помощник главного экономиста RBC Роберт Хог. Повышение ставки Банка Канады на 100 базисных пунктов в июле “окатило рынок ледяной водой”, сказал Хог, поскольку лишило некоторых покупателей права на получение ипотеки и сократило размер ипотеки для других.

Растущие затраты по займам заставляют как покупателей, так и продавцов тщательно обдумывать свой следующий шаг. Потенциальные покупатели сдерживаются на случай дальнейшего падения цен, в то время как продавцы обсуждают, следует ли им тоже подождать, пока рынок не повернется в их пользу, заявила вчера в пресс-релизе председатель Канадской ассоциации недвижимости Джилл Аудил. По данным экономистов Национального банка Канады, количество новых предложений сократилось на 5,3% в период с июня по июль, при этом запасы за месяцы выросли с 3,1 до 3,4 %, что является самым высоким уровнем за два года.

Падение на некоторых из наиболее перегретых рынков в Онтарио уже было ошеломляющим. Цены на жилье снизились на 166 000 долларов в Кембридже (-17%) и на 95 000 долларов в Гвельфе (-10%), в то время как в Китченер-Ватерлоо цены упали на 16%, а в Брантфорде и Лондоне – на 14% по сравнению с февральским пиком, сказал Хог. В районе Большого Торонто сводный индекс цен на жилье MLS за последние пять месяцев упал на 7% (89 000 долларов).

По словам Хога, в Британской Колумбии лидирует коррекция в долине Фрейзер, где с марта базовые цены упали на 5,6% (65 000 долларов), что более чем в два раза превышает снижение, наблюдаемое в Ванкувере. Хог ожидает, что коррекция будет более мягкой на рынках за пределами Онтарио и Британской Колумбии, но трещины начинают проявляться.

За последние два месяца сводный индекс цен на жилье MLS немного снизился в Монреале и Квебеке, что говорит о том, что цены достигли пика. Цены в Альберте, Манитобе и Новой Шотландии также снижались в течение последних нескольких месяцев. “Мы считаем, что это все больше свидетельствует о том, что в Канаде происходит общий экономический спад”, – сказал Хог.

Повышение ставки Банка Канады еще на 100 базисных пунктов в сентябре и октябре приведет к дальнейшему охлаждению рынка, что приведет к снижению продаж жилья в стране на 23% в этом году и еще на 15% в следующем году. RBC считает, что рынок приспособится к более высоким процентным ставкам к началу 2023 года, а затем потребуется несколько месяцев, чтобы ужесточить условия спроса и предложения. К к тому времени цены в стране снизятся примерно на 12% по сравнению с пиковыми. В Онтарио и Британской Колумбии может наблюдаться снижение, превышающее 14%, в то время как в Альберте и Саскачеване цены могут упасть менее чем на 3%.

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