Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
ОБЪЯВЛЕНИЯ
НАЙТИ
ДОБАВИТЬ
Классифайд газеты Деловой Монреаль
Экономика Недвижимость Окончание бума на рынке недвижимости
Частный дом. Фото из открытых источников

Окончание бума на рынке недвижимости

Виктория Христова Авг 23, 2022 Недвижимость, Недвижимость с Ольгой Успенской, Новости, Экономика Комментарии к записи Окончание бума на рынке недвижимости отключены 85 Просмотров

Вчера были опубликованы последние данные по рынку жилья Канады, подтверждающие, что пандемический бум закончился.

Продажи жилья упали на 5,3% в июле, пятый месяц подряд. Базовые цены также снизились на 1,7% по сравнению с предыдущим месяцем. С марта, когда Банк Канады начал повышать процентные ставки, чтобы бороться с высокой инфляцией, продажи жилья упали на 31%, а базовые цены почти на 6% по всей стране, говорит помощник главного экономиста RBC Роберт Хог. Повышение ставки Банка Канады на 100 базисных пунктов в июле “окатило рынок ледяной водой”, сказал Хог, поскольку лишило некоторых покупателей права на получение ипотеки и сократило размер ипотеки для других.

Растущие затраты по займам заставляют как покупателей, так и продавцов тщательно обдумывать свой следующий шаг. Потенциальные покупатели сдерживаются на случай дальнейшего падения цен, в то время как продавцы обсуждают, следует ли им тоже подождать, пока рынок не повернется в их пользу, заявила вчера в пресс-релизе председатель Канадской ассоциации недвижимости Джилл Аудил. По данным экономистов Национального банка Канады, количество новых предложений сократилось на 5,3% в период с июня по июль, при этом запасы за месяцы выросли с 3,1 до 3,4 %, что является самым высоким уровнем за два года.

Падение на некоторых из наиболее перегретых рынков в Онтарио уже было ошеломляющим. Цены на жилье снизились на 166 000 долларов в Кембридже (-17%) и на 95 000 долларов в Гвельфе (-10%), в то время как в Китченер-Ватерлоо цены упали на 16%, а в Брантфорде и Лондоне – на 14% по сравнению с февральским пиком, сказал Хог. В районе Большого Торонто сводный индекс цен на жилье MLS за последние пять месяцев упал на 7% (89 000 долларов).

По словам Хога, в Британской Колумбии лидирует коррекция в долине Фрейзер, где с марта базовые цены упали на 5,6% (65 000 долларов), что более чем в два раза превышает снижение, наблюдаемое в Ванкувере. Хог ожидает, что коррекция будет более мягкой на рынках за пределами Онтарио и Британской Колумбии, но трещины начинают проявляться.

За последние два месяца сводный индекс цен на жилье MLS немного снизился в Монреале и Квебеке, что говорит о том, что цены достигли пика. Цены в Альберте, Манитобе и Новой Шотландии также снижались в течение последних нескольких месяцев. “Мы считаем, что это все больше свидетельствует о том, что в Канаде происходит общий экономический спад”, – сказал Хог.

Повышение ставки Банка Канады еще на 100 базисных пунктов в сентябре и октябре приведет к дальнейшему охлаждению рынка, что приведет к снижению продаж жилья в стране на 23% в этом году и еще на 15% в следующем году. RBC считает, что рынок приспособится к более высоким процентным ставкам к началу 2023 года, а затем потребуется несколько месяцев, чтобы ужесточить условия спроса и предложения. К к тому времени цены в стране снизятся примерно на 12% по сравнению с пиковыми. В Онтарио и Британской Колумбии может наблюдаться снижение, превышающее 14%, в то время как в Альберте и Саскачеване цены могут упасть менее чем на 3%.

 

 

 

 

Ольга Успенская вошла в топ 50-ти лучших агентов в  компании Vendirect за 2021 год!  Ура! 

 У Вас остались вопросы, или Вы планируете купить/ продать Вашу недвижимость? Звоните (514) 999-9260 или оставляйте заявку на моем сайте www.RussianRealtorMontreal.com.

Ольга Успенская
Риэлтор с 20-ти летним опытом работы

 

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2022, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal