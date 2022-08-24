Шольц в Канаде: поставок газа в Германию не будет

Попытки канцлера Германии Олафа Шольца найти альтернативные источники поставок газа провалились, 23 августа сообщает Die Zeit.

Разговоры премьер-министра Канады Джастина Трюдо о вечной дружбе и партнерстве между странами так и остались разговорами, констатирует издание. «Премьер Канады Джастин Трюдо и Шольц постоянно говорили о партнерстве, дружбе, крепких и тесных взаимоотношениях. Немецких гостей канадские коллеги пригласили на обед», — отмечает издание.

Разговоры о замене российского газа на сжиженный газ из Канады так и остались разговорами, помощь Канады Германии остается только на словах. «Снова поговорили о дружбе. Но наступило утро второго дня визита, речь зашла о газе, и красноречие канадского премьера закончилось», — добавили в статье. Трюдо на совместной пресс-конференции с Шольцом пообещал рассмотреть в ближайшем будущем бизнес-модель поставок сжиженного природного газа в Германию.

Издание подчеркивает, что в нынешних условиях экспорт природного газа из Канады в Европу не представляется возможным в силу экономических причин, которые, в свою очередь, вряд ли изменятся в лучшую сторону, а это не дает возможности отказаться от поставок газа из России. «В переводе это означает: при нынешних ценах на газ экспорт из Канады в Европу просто не окупается, и неизвестно, может ли он выйти на окупаемость в будущем. Факты говорят о том, что в ближайшее время газ из Канады не заменит поставки из России, по крайней мере, для Германии», — добавили в издании.

Напомним, Россия сократила поставки природного газа по «Северному потоку — 1» в связи с невозможностью обслуживания трубопровода вследствие международных санкций, которые, в свою очередь, наложили ограничения на поставку импортных запчастей и оборудования для обслуживания трубопровода.