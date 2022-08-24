Средняя арендная плата односпальной квартиры в Монреале превышает 1500 долларов

Средняя арендная плата за жилье с одной спальней в июле на платформе превышала 1500 долларов. Rentals.ca об этом сообщил в своем ежемесячном отчете о рынке недвижимости.

Согласно совокупным данным, полученным благодаря всем объявлениям, размещенным на веб-сайте, средняя цена трех с половиной комнат в мегаполисе достигла 1543 долларов в месяц, что на 8,9% больше, чем в прошлом году.

Средняя арендная плата за четыре с половиной, с другой стороны, достигает 1958 долларов в месяц, что на 5,7% больше, чем в предыдущем году.

С точки зрения Квебека, Монреаль занимает второе место среди самых дорогих городов после Гатино, где три с половиной из них выставляются в среднем по цене 1551 доллар в месяц, что на 20,3% больше, чем всего за год.

С другой стороны, если брать Канаду в целом, мегаполис занимает 24-е место в рейтинге самых дорогих городов по версии Rentals.ca.

В топ-20 городов полностью доминируют, за исключением Галифакса, занявшего 16-е место, города Британской Колумбии и Онтарио. Тихоокеанская провинция даже почти единолично доминирует в топ-5 самых дорогих городов для проживания.

В среднем арендная плата, предлагаемая на Rentals.ca к июлю в крупнейших городах страны они достигли 1640 долларов в месяц для трех с половиной и 2098 долларов в месяц для четырех с половиной. Эти суммы выросли, соответственно, на 10,68% и 14,20% в годовом исчислении.

«Двумя основными факторами, влияющими на цены на аренду, являются продолжающееся возвращение в офис, что приводит к росту арендной платы на основных рынках Канады, и более высокие процентные ставки, что снижает доступность жилья для домовладельцев», – пояснил Rentals.ca в своем анализе.

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Ольга Успенская

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