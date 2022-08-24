Археологи Израиля обнаружили поместье, которому 1,2 тыс. лет

Поместье возрастом около 1,2 тыс. лет с сохранившимися фресками обнаружили израильские археологи. Об этом 23 августа сообщило управление древностей еврейского государства.

Строение было обнаружено в пустыне Негев в городе Рахат на юге Израиля. В управлении отметили, что это первая такая находка в указанном районе страны. Здание состояло из четырех крыльев, в которых находились служебные помещения, а в центре был двор.

В зале с фресками пол был выложен мрамором. На стенах сохранились остатки нескольких красок: желтой, черной, синей. Там же были найдены остатки стеклянной посуды и крупные печи, которые, по всей видимости, использовались для приготовления пищи.

На глубине около 5,5 м под землей были также обнаружены сводчатые помещения с высотой потолков около 2,5 м. Археологи предполагают, что эти подземные помещения вели в другие части комплекса, находящиеся под землей, но эти части пока не обнаружены.