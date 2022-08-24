Канадские психологи: мытьё рук помогает справляться со стрессом

Канадские психологи совместно с голландскими коллегами провели ряд экспериментов, в результате которых выяснилось, что ритуал омовения помогает психике человека справиться со стрессовой ситуацией. Исследование появилось на страницах журнала Social Psychological and Personality Science.

Первый психологический эксперимент проводился среди 1150 человек, достигших взрослого возраста. Испытуемые должны были посмотреть две видеозаписи, которые, по гипотезе учёных, должны вызывать диаметрально противоположные эмоции. Героиней первого видео была женщина, готовившаяся к прыжку в пропасть со страховкой. Известно, что, даже являясь наблюдателем, человек способен испытывать такой же страх и тревогу, как и человек, стоящий на краю. Для показа второго видео участников эксперимента разделили на три группы, каждой из которых показали разные видеозаписи: инструкции о том, как правильно мыть руки, нарисовать круг или очистить яйцо от скорлупы. После завершения эксперимента психологи провели опрос среди участников и выяснили: смотревшие правила мытья рук люди заметили снижение тревожности и беспокойства.

Во время второго эксперимента при участии 1377 человек просмотр видеороликов заменили на мысленные образы, которые должны были представлять участники. Первый этап был аналогичен предыдущему эксперименту, однако на втором этапе испытуемых попросили задействовать воображение. Одна группа добровольцев должна была представить процесс принятия душа или ванны, вторая — свои прикосновения к лицу, волосам и другим частям тела. Третья группа была контрольной. В результате учёным удалось в очередной раз подтвердить свою гипотезу: участники, которые представляли процесс очищения, чувствовали себя спокойнее.

В заключительном испытании теории психологи задействовали студентов канадского университета. Семьдесят четыре добровольца сперва выступили с пятиминутной речью перед суровыми, строгими судьями, затем часть студентов должна была просто смотреть на влажную антисептическую салфетку, а другая — воспользоваться ей. В течение всего эксперимента учёными фиксировалось состояние сердечно-сосудистой системы студентов. Психологам удалось доказать свою теорию на физиологическом уровне: приборы зафиксировали снижение признаков стресса у тех, кто смог очистить руки салфеткой.