Нынешний Монреаль претендует на звание Чикаго былых времён: Два убийства за день

Два человека застрелены в Монреале. Волна покушений с применением огнестрельного оружия не стихает

Очередные гангстерские разборки в Монреале. Может, переименовать город в Чикаго?

23 августа 2022 года в Монреале произошли два очередных убийства. Оба с применением огнестрельного оружия. Оба в разгар белого дня, оба на глазах у прохожих, которые стали случайными свидетелями преступлений.

Невозможно понять, почему преступники продолжают свои разборки на улицах города (причём часто ставя под угрозу жизни случайных прохожих). Ведь мэр города и активисты борьбы за запрет оружия настойчиво, со слезами на глазах, умоляют владельцев нелегального огнестрела сдавать свои пистолеты, обрезы и карабины. А преступники, почему-то, вместо того, что внять призывам мэрии, продолжают палить направо и налево. Они что, газеты не читают? Не знают про кампанию, направленную на добровольную сдачу оружия? Уму непостижимо.

На сей раз обе жертвы пали под огнём их врагов, очевидно, в ходе каких-то внутренних дрязг между членами разных банд. Обе жертвы были ранены, доставлены в больницы, где и скончались.

Первый убитый погиб на автостоянке коммерческого центра Рокланд (кстати, это самый первый коммерческий центр, открытый давным-давно в Монреале). Покушение имело место в 13 часов. Убитый – мужчина 44 лет, который известен полиции как участник незаконных группировок. Видеокамеры зафиксировали момент покушения, ведётся расследование.

Второй убитый был застрелен буквально через полчаса. Речь идёт о мужчине пятидесяти лет, которого застрелили в упор выстрелом из проезжающей автомашины на углу улицы Saint-Denis и бульвара Maisonneuve – в самом центре города. В жертву попала одна пуля, ещё одна угодила в автомобиль, припаркованный на обочине.

Продолжится ли бойня в Монреале? Или бандиты раскаятся и ровными рядами пойдут сдавать пистолеты в мэрию, которая уверена, что разъяснение пагубности владения незаконным оружием поможет решить проблему с огнестрелами в Монреале? Мы верим в добрые чувства бандитов, а вы?

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