Одно из последствий невиданной засухи в Европе: обнаружены десятки погибших кораблей

Среди многочисленных последствий суровейшей засухи в Европе: обнаружение десятков затонувших кораблей на Дунае

Засуха в Европе обнажила останки десятков затонувших кораблей.

Неурожай, гибель людей от тепловых ударов, невыносимая жара, из-за которой приходится включать кондиционеры на полную мощность и тратить тем самым энергию, всё это и многое другое известно. Но среди других последствий есть и любоптное – из-за обмеления Дуная, глубина которого достигла рекордно низкого уровня, на поверхность выступили остовы кораблей, затонувших в реке десятки лет назад. Среди этих кораблей – два десятка немецких военных катеров, буксиров, лёгких артиллерийских плавбатарей, транспортных кораблей, о существовании которых иногда даже не подозревали.

Германский черноморский флот потерял в регионе много кораблей, и вот, наконец-то, факты “всплыли на поверхность”.

Несколько потопленных транспортов до сих пор забиты под завязку взрывчатыми веществами. По первоначальным подсчётам, в трюмах транспортов до сих пор находятся примерно десять тысяч снарядов разных калибров и авиабомб. Возможно, какие-то из них до сих пор представляют потенциальную опасность.

Министерство Транспорта Сербии, опубликовавшее сообщение о находке затопленных судов из-за обмеления Дуная, высказало обеспокоенность из-за потенциальной опасности находок. Министерство собирается поднять затонувшие корабли, но сначала надо ликвидировать опасность взрыва. Предварительная оценка показывает, что операции по подьёму судов обойдутся примерно в 40 миллионов доллларов.

Затонувшие суда были найдены в Дунае и раньше, например, в 2003 году, во время большой засухи, были обнаружены три корабля, но сегодня, когда найдено не менее двух десятков их, установлен очередной рекорд, непосредственно связанный с последствиями грандиозной засухи.