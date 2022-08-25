Университеты Канады требуют маски и прививки несмотря на приказы провинциального здравоохранения

Ранее было объявлено, что маски не являются обязательными в начале нового учебного года.

Несмотря на отмену провинциальных и территориальных требований к маскам, некоторые высшие учебные заведения решили сохранить их в целях безопасности сотрудников и студентов в преддверии осенних и зимних волн COVID-19.

Агенство The Canadian Press провело опрос среди 83 крупнейших университетов Канады. 14 из них заявили, что потребуют от студентов и сотрудников носить маски в различных помещениях на территории кампуса.

Два вуза – Западный университет и Колледж Гурон Юниверсити (оба в Лондоне, Онтарио) – пошли ещё дальше. Они приняли решение допускать к занятиям только вакцинированных участников учебного процесса.

В свою очередь Университет Далхаузи в Галифаксе заявил, что маски необходимо носить в классах и учебных помещениях. Однако они являются рекомендуемыми, но не обязательными во всех других внутренних помещениях, таких как коридоры, библиотеки учебные помещения. Далхаузи не требует вакцинации.

Университет Манитобы сохраняет свой мандат на использование масок до дальнейшего уведомления.

Университета Альберты сообщил, что маски будут необходимы “в немногочисленных помещениях”.

В большинстве случаев решения принимались без участия студенческого совета.