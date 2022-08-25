Восстание канадских гусей. Мы окружены! Они повсюду!

Канадские гуси готовятся к осеннему перелёту. И заодно блокируют движение на дорогах

Стаи перелётных гусей выбрали Лаваль для отдыха, перекрыв дороги и отказываясь уступить место автомашинам.

В последние дни шоссе и улицы в Лавале несколько раз перекрывались гусями, которые решили объявить войну автомобилистам. Стаи из нескольких десятков пернатых вальяжно прогуливаются по шоссе, не обращая внимания на водителей. Отдельные особи доходят до того, что радостно бултыхаются в лужах на асфальте.

Наглость гусиная доходит до предела: автомобилисты гудят, орут, пытаются разогнать нарушителей порядка, но те только презрительно отмахиваются и продолжают гордо вышагивать по дорожной части. В результате нашествия гусей в нескольких кварталах Лаваля возникли гигантские пробки (например, на пересечении важных артерий – проспектов Saint-Martin и Chomedey.

На глазах автора этой заметки, женщина, куда-то торопившаяся, но автомашина которой даже с места сдвинуться не могла по причине затора, выскочила на улицу, подбежала к гусям и стала им выговаривать, убеждая сдать оружие (ой, то была не мэр Монреаля, виноваты), убеждая освободить проезжую часть. Когда увещевания и уговоры действия на летающих извергов не произвели, дама стала грозно махать руками, надеясь врагов запугать. Но не тут-то было. Крылатая банда гангстеров лишь возмущённо шипела и ухмылялась в ответ на потуги отважной водительницы. Хоть бы один гусь уступил дорогу…

Дорожные полицейские, которых то ли кто-то вызвал, то ли они получили сообщение о заторе, тоже попытались договориться с гусями по-хорошему, но, как заядлые уличные бандиты, гуси прислушиваться к голосу разума и к угрозам пересажать их всех по камерам не прислушались.

Наконец десятка два водителей выстроились цепью и стали выдавливать хулиганов на газон. С трудом, но получилось. Пробка стала рассасываться (с помощью полицейских регулировщиков).

Самый весёлый момент произошёл минут через десять – как только движение нормализовалось, стаи гусей (а всего там было не менее пятиста птиц!) лениво поднялись в воздух и полетели дальше. А что? Силу свою показали, удаль продемонстрировали, можно и на отдых. Но сообщения о непрестанных налётах летающих вандалов на мирных граждан продолжают поступать! Впрочем, они всё равно симпатичны.

А вот любопытно, можно ли застраховать автомобиль от перелётных гусей, перекрывших движение?