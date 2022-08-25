Чаевые растут! Сколько добавляют официантам в разных частях Канады

После пандемии рестораны не могут найти работников и также поднимают зарплаты персоналу.

Согласно опросу, проведенному Restaurants Canada, канадцы оставляют своим официантам и барменам больше чаевых по сравнению с допандемическими временами.

В опросе участвовало около 1500 респондентов со всех провинций Канады. Жителей территорий участия не принимали.

Опрос показал, что во время ужина в ресторане с обслуживанием за столиками 44% респондентов оставляют более высокий процент чаевых от своего счета по сравнению с периодом до пандемии COVID-19.

“Стандартные” чаевые за обслуживание столиков в Канаде составляли около 15% до пандемии. Но с 2020 года в большинстве провинций они приблизились к 20%.

По данным Restaurants Canada, по состоянию на апрель 2022 года канадцы в среднем дают 17,6% чаевых.

Британская Колумбия

минимальная зарплата: 15,65 долл.

15,65 долл. 45% респондентов сказали, что дают больше чаевых, чем до пандемии.

средний размер чаевых: 17% от суммы счета.

АЛЬБЕРТА

минимальная зарплата: 15 долл.

15 долл. 34% респондентов сказали, что дают больше чаевых, чем до пандемии.

средний размер чаевых:17,5% от суммы счета

САСКАТЧЕВАН

минимальная зарплата: 11,81 долл

11,81 долл 43% респондентов сказали, что дают больше чаевых, чем до пандемии.

средний размер чаевых:14,9%

МАНИТОБА

минимальная зарплата: 11,95 долл

11,95 долл 43% респондентов сказали, что дают больше чаевых, чем до пандемии.

средний размер чаевых: 14,9%

ОНТАРИО



минимальная зарплата: 15 долл

15 долл 53% респондентов сказали, что дают больше чаевых, чем до пандемии.

средний размер чаевых: 18,9%

КВЕБЕК

минимальная зарплата: 11,40 долл (для сфер, где подразумеваются чаевые).

11,40 долл (для сфер, где подразумеваются чаевые). 39% респондентов сказали, что дают больше чаевых, чем до пандемии.

средний размер чаевых: 17%

НЬЮ-БРАНСУИК

минимальная зарплата: 12,75 долл

12,75 долл 35% респондентов сказали, что дают больше чаевых, чем до пандемии.

средний размер чаевых: 16,3%

ОСТРОВ ПРИНЦА ЭДУАРДА



минимальная зарплата: 13,70 долл.

13,70 долл. 35% респондентов сказали, что дают больше чаевых, чем до пандемии.

средний размер чаевых:16,3%.

НОВА Скотия

минимальная зарплата: 13,35 долл.

13,35 долл. 35% респондентов сказали, что дают больше чаевых, чем до пандемии.

средний размер чаевых: 16,3%.

НЬЮФАУНДЛЕНД И ЛАБРАДОР

минимальная зарплата: 13,20.

13,20. 35% респондентов сказали, что дают больше чаевых, чем до пандемии.

средний размер чаевых: 16,3%.

Джеймс Рилетт, центральный вице-президент отдела ресторанов Канады, связывает это увеличение с изменением общественного восприятия работы в сфере обслуживания.

“Люди понимают или уже поняли, как усердно работают сотрудники ресторана. Они хотят признать это, особенно сейчас, когда вы видите, что существует нехватка рабочей силы, и персонал работает намного усерднее”, — сказал Рилетт.