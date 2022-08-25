Чаевые растут! Сколько добавляют официантам в разных частях Канады

После пандемии рестораны не могут найти работников и также поднимают зарплаты персоналу.
Согласно опросу, проведенному Restaurants Canada, канадцы оставляют своим официантам и барменам больше чаевых по сравнению с допандемическими временами.
В опросе участвовало около 1500 респондентов со всех провинций Канады. Жителей территорий участия не принимали.
Опрос показал, что во время ужина в ресторане с обслуживанием за столиками 44% респондентов оставляют более высокий процент чаевых от своего счета по сравнению с периодом до пандемии COVID-19.
“Стандартные” чаевые за обслуживание столиков в Канаде составляли около 15% до пандемии. Но с 2020 года в большинстве провинций они приблизились к 20%.
По данным Restaurants Canada, по состоянию на апрель 2022 года канадцы в среднем дают 17,6% чаевых.
Британская Колумбия
- минимальная зарплата: 15,65 долл.
- 45% респондентов сказали, что дают больше чаевых, чем до пандемии.
- средний размер чаевых: 17% от суммы счета.
АЛЬБЕРТА
- минимальная зарплата:15 долл.
- 34% респондентов сказали, что дают больше чаевых, чем до пандемии.
- средний размер чаевых:17,5% от суммы счета
САСКАТЧЕВАН
- минимальная зарплата:11,81 долл
- 43% респондентов сказали, что дают больше чаевых, чем до пандемии.
- средний размер чаевых:14,9%
МАНИТОБА
- минимальная зарплата:11,95 долл
- 43% респондентов сказали, что дают больше чаевых, чем до пандемии.
- средний размер чаевых: 14,9%
ОНТАРИО
- минимальная зарплата: 15 долл
- 53% респондентов сказали, что дают больше чаевых, чем до пандемии.
- средний размер чаевых: 18,9%
КВЕБЕК
- минимальная зарплата: 11,40 долл (для сфер, где подразумеваются чаевые).
- 39% респондентов сказали, что дают больше чаевых, чем до пандемии.
- средний размер чаевых: 17%
НЬЮ-БРАНСУИК
- минимальная зарплата:12,75 долл
- 35% респондентов сказали, что дают больше чаевых, чем до пандемии.
- средний размер чаевых: 16,3%
ОСТРОВ ПРИНЦА ЭДУАРДА
- минимальная зарплата:13,70 долл.
- 35% респондентов сказали, что дают больше чаевых, чем до пандемии.
- средний размер чаевых:16,3%.
НОВА Скотия
- минимальная зарплата: 13,35 долл.
- 35% респондентов сказали, что дают больше чаевых, чем до пандемии.
- средний размер чаевых: 16,3%.
НЬЮФАУНДЛЕНД И ЛАБРАДОР
- минимальная зарплата: 13,20.
- 35% респондентов сказали, что дают больше чаевых, чем до пандемии.
- средний размер чаевых: 16,3%.
Джеймс Рилетт, центральный вице-президент отдела ресторанов Канады, связывает это увеличение с изменением общественного восприятия работы в сфере обслуживания.
“Люди понимают или уже поняли, как усердно работают сотрудники ресторана. Они хотят признать это, особенно сейчас, когда вы видите, что существует нехватка рабочей силы, и персонал работает намного усерднее”, — сказал Рилетт.