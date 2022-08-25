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Чаевые растут! Сколько добавляют официантам в разных частях Канады

Olga Fedak Авг 24, 2022 Новости Канады, Общество, Работа Оставить комментарий 97 Просмотров

После пандемии рестораны не могут найти работников и также поднимают зарплаты персоналу.

Согласно опросу, проведенному Restaurants Canada, канадцы оставляют своим официантам и барменам больше чаевых по сравнению с допандемическими временами.

В опросе участвовало около 1500 респондентов со всех провинций Канады. Жителей территорий участия не принимали.

Опрос показал, что во время ужина в ресторане с обслуживанием за столиками 44% респондентов оставляют более высокий процент чаевых от своего счета по сравнению с периодом до пандемии COVID-19.

“Стандартные” чаевые за обслуживание столиков в Канаде составляли около 15% до пандемии. Но с 2020 года в большинстве провинций они приблизились к 20%.

По данным Restaurants Canada, по состоянию на апрель 2022 года канадцы в среднем дают 17,6% чаевых.

Британская Колумбия

  • минимальная зарплата: 15,65 долл.
  • 45% респондентов сказали, что дают больше чаевых, чем до пандемии.
  • средний размер чаевых: 17% от суммы счета.

АЛЬБЕРТА

  • минимальная зарплата:15 долл.
  • 34% респондентов сказали, что дают больше чаевых, чем до пандемии.
  • средний размер чаевых:17,5% от суммы счета

САСКАТЧЕВАН

  • минимальная зарплата:11,81 долл
  • 43% респондентов сказали, что дают больше чаевых, чем до пандемии.
  • средний размер чаевых:14,9%

МАНИТОБА

  • минимальная зарплата:11,95 долл
  • 43% респондентов сказали, что дают больше чаевых, чем до пандемии.
  • средний размер чаевых: 14,9%

ОНТАРИО

  • минимальная зарплата: 15 долл
  • 53% респондентов сказали, что дают больше чаевых, чем до пандемии.
  • средний размер чаевых: 18,9%

КВЕБЕК

  • минимальная зарплата: 11,40 долл (для сфер, где подразумеваются чаевые).
  • 39% респондентов сказали, что дают больше чаевых, чем до пандемии.
  • средний размер чаевых: 17%

НЬЮ-БРАНСУИК

  • минимальная зарплата:12,75 долл
  • 35% респондентов сказали, что дают больше чаевых, чем до пандемии.
  • средний размер чаевых: 16,3%

ОСТРОВ ПРИНЦА ЭДУАРДА

  • минимальная зарплата:13,70 долл.
  • 35% респондентов сказали, что дают больше чаевых, чем до пандемии.
  • средний размер чаевых:16,3%.

НОВА Скотия

  • минимальная зарплата: 13,35 долл.
  • 35% респондентов сказали, что дают больше чаевых, чем до пандемии.
  • средний размер чаевых: 16,3%.

НЬЮФАУНДЛЕНД И ЛАБРАДОР

  • минимальная зарплата: 13,20.
  • 35% респондентов сказали, что дают больше чаевых, чем до пандемии.
  • средний размер чаевых: 16,3%.

Джеймс Рилетт, центральный вице-президент отдела ресторанов Канады, связывает это увеличение с изменением общественного восприятия работы в сфере обслуживания.

“Люди понимают или уже поняли, как усердно работают сотрудники ресторана. Они хотят признать это, особенно сейчас, когда вы видите, что существует нехватка рабочей силы, и персонал работает намного усерднее”, — сказал Рилетт.

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