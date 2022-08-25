Тысячи монреальских детей остались без школьных автобусов перед первым учебным днем

Водители отказываются работать без адекватной оплаты своего труда.

Менее чем за неделю до начала нового учебного года родители начали получать письма о том, что их детям не будет предоставлен школьный автобус или “берлин” в ближайшее время.

В прошлую пятницу правительство Квебека и Федерация автобусных перевозчиков пришли к соглашению, гарантирующему “надежное и безопасное транспортное обслуживание для всех учащихся в начале учебного года”. Однако это соглашение подразумевает, что каждый школьный совет и центр обслуживания должны прийти к соглашению с перевозчиком или перевозчиками на своей территории, используя имеющийся у них бюджет.

Таким образом многие профсоюзы решили, что не будут принимать невыгодные предложения. В их числе оказался и совет директоров на острове Монреаль.

“Текущее предложение, которое было предложено в пятницу, ставит перед перевозчиками действительно трудный выбор. Мы возвращаемся к двум вещам: либо мы поддерживаем безопасные и надежные автобусы, либо у нас не хватает финансирования для водителей, что сводится к безопасности детей”, — сказал Эндрю Джонс, владелец Elite Transport, одного из перевозчиков.

Центр школьных услуг Монреаля заявил, что, “несмотря на интенсивные переговоры в течение последних нескольких месяцев”, ему до сих пор не удалось заключить контракт с большинством своих партнеров.

В своем последнем сообщении Центр сообщил, что без транспорта остались 6700 учеников.

Родителям рекомендуется “планировать альтернативные способы добирания вашего ребенка в течение неопределенного периода времени”.

Школьный совет объявил, что:

ученикам будет компенсирована стоимость недельного или месячного проездного на общественный транспорт.

услуги по присмотру за детьми в вечернее и утреннее время будут предоставляться “без дополнительных затрат”.

будет организован Trottibus (“пешкарус”) — проект пешеходного школьного автобуса. Родители и волонтеры будут помогать детям младшего возраста дружно добираться в школу пешком.

будут установлены дополнительные стойки для велосипедов.

Школьный совет сообщил, что как только будет достигнута договоренность с перевозками и школьные автобусы вернутся в строй, родители получат оповещение на электронную почту.