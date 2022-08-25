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Общество Дети, семья Тысячи монреальских детей остались без школьных автобусов перед первым учебным днем
trottibus
Дешево и полезно (только под дождем не очень): детишки "едут" в школу на троттибусе.

Тысячи монреальских детей остались без школьных автобусов перед первым учебным днем

Olga Fedak Авг 24, 2022 Дети, семья, Новости Квебека и Монреаля, Образование, Общество Оставить комментарий 164 Просмотров

Водители отказываются работать без адекватной оплаты своего труда.

Менее чем за неделю до начала нового учебного года родители начали получать письма о том, что их детям не будет предоставлен школьный автобус или “берлин” в ближайшее время.

В прошлую пятницу правительство Квебека и Федерация автобусных перевозчиков пришли к соглашению, гарантирующему “надежное и безопасное транспортное обслуживание для всех учащихся в начале учебного года”. Однако это соглашение подразумевает, что каждый школьный совет и центр обслуживания должны прийти к соглашению с перевозчиком или перевозчиками на своей территории, используя имеющийся у них бюджет.

Таким образом многие профсоюзы решили, что не будут принимать невыгодные предложения. В их числе оказался и совет директоров на острове Монреаль.

“Текущее предложение, которое было предложено в пятницу, ставит перед перевозчиками действительно трудный выбор. Мы возвращаемся к двум вещам: либо мы поддерживаем безопасные и надежные автобусы, либо у нас не хватает финансирования для водителей, что сводится к безопасности детей”, — сказал Эндрю Джонс, владелец Elite Transport, одного из перевозчиков.

Центр школьных услуг Монреаля заявил, что, “несмотря на интенсивные переговоры в течение последних нескольких месяцев”, ему до сих пор не удалось заключить контракт с большинством своих партнеров.

В своем последнем сообщении Центр сообщил, что без транспорта остались 6700 учеников.

Родителям рекомендуется “планировать альтернативные способы добирания вашего ребенка в течение неопределенного периода времени”.

Школьный совет объявил, что:

  • ученикам будет компенсирована стоимость недельного или месячного проездного на общественный транспорт.
  • услуги по присмотру за детьми в вечернее и утреннее время будут предоставляться “без дополнительных затрат”.
  • будет организован Trottibus (“пешкарус”) — проект пешеходного школьного автобуса. Родители и волонтеры будут помогать детям младшего возраста дружно добираться в школу пешком.
  • будут установлены дополнительные стойки для велосипедов.

Школьный совет сообщил, что как только будет достигнута договоренность с перевозками и школьные автобусы вернутся в строй, родители получат оповещение на электронную почту.

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