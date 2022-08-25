Канадцы подают конституционный иск против приложения ArriveCan

Приложение все еще обязательно к использованию за редким исключением.

Группа защиты конституционных прав подала в суд на федеральное требование о том, чтобы путешественники в Канаду использовали приложение ArriveCan. Иск подан в Федеральный суд Центром правосудия за конституционные свободы от имени 11 канадцев. Среди истцов есть люди, оштрафованные на сумму до 8500 долларов за нарушение ковидных ограничений.

Юридический иск, инициированный организацией-противницей мер общественного здравоохранения, направлен на отмену обязательного использования приложения и карантина для канадцев, которые отказываются использовать приложение. Его призывают признать неконституционным.

Истцы также утверждает, что ArriveCan оказался ненадежным и склонным к ошибкам, нарушающим уставные права канадцев. В уведомлении о подаче заявления утверждается, что федеральный министр здравоохранения не смог или отказался предоставить доказательства того, что сбор данных ArriveCan является законным или безопасным.

Федеральные юристы еще не представили заявление защиты по делу.