Известные сети супермаркетов Британии удаляют обозначение срока годности на продуктах

Британская сеть супермаркетов Waitrose с сентября перестанет указывать срок годности для почти 500 продуктов, включая цитрусовые, салаты, овощи и соки.

Покупателям придется самим определять их свежесть. Таким образом компания вносит свой вклад в борьбу с негативными климатическими изменениями, говорится в ее заявлении.

Предполагается, что нововведение повысит шансы продуктов быть съеденными и таким образом поможет уменьшить объем пищевых отходов. Только в Великобритании домохозяйства ежегодно выбрасывают 4,5 миллиона тонн еды, а это означает, что вся энергия и ресурсы, используемые для производства продуктов питания, тратятся впустую, сетует директор по устойчивому развитию и этике компании John Lewis Partnership, которой принадлежит Waitrose, Мария Ромпани.

Речь идет о маркировке Best before («Лучше употребить до»). В Великобритании она используется, чтобы продемонстрировать качество продуктов. То есть предпочтительно съесть продукты до означенной даты, но и после они вполне пригодны в пищу. За безопасность отвечает маркировка Use by («Следует употребить до»), и от нее отказываться никто не собирается.

В Waitrose дают потребителям несколько советов по сокращению пищевых отходов. В первую очередь предлагается составить план питания так, чтобы продукты для разных блюд дополняли друг друга и использовались полностью, и ходить по магазинам с заранее подготовленным списком покупок, строго его придерживаясь. Перед этим рекомендуется сфотографировать недра своего холодильника, чтобы во время шопинга напоминать себе о том, что уже есть в наличии.

Отказ торговых сетей от указания сроков годности свежих продуктов становится в Британии новым трендом. Еще в июле текущего года такую маркировку для более чем 300 своих товаров убрала Marks & Spencer. О схожих планах заявляла Morrisons. А застрельщиком движения выступила Tesco, которая пошла на такой шаг еще в 2018 году.