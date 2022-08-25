Недвижимость: молодые жители Монреаля надеются однажды стать домовладельцами

Подавляющее большинство молодых монреальцев (82 %) считают, что однажды они смогут купить недвижимость, но 55% считают, что им придется уехать из своего города, чтобы суметь купить свое жилье, показал опрос Royal LePage.

Результаты опроса, обнародованные в среду, показывают, что 61% молодых людей в возрасте от 26 до 41 года, проживающих в районе Большого Монреаля, планируют приобрести недвижимость в течение следующих пяти лет, в то время как 35% уже владеют недвижимостью.

Из тех, кто планирует купить свое первое место жительства или продать существующую недвижимость и переехать в другое жилье, 56% говорят, что останутся в своем нынешнем городе или муниципалитете, в то время как 38% планируют поселиться в другом месте.

«Отрадно видеть, что, несмотря на то, что доступ к собственности затруднен из-за роста цен на жилье и процентных ставок, желание стать домовладельцем остается столь же важным для поколения миллениалов», – сказала Женевьева Ланжевен, брокер по недвижимости Royal LePage Altitude.

«Несмотря на то, что затраты на приобретение значительно возросли, в частности, за последние три года, они остаются гораздо более доступными в Монреале, чем в некоторых других крупных городских центрах страны, и наблюдаемый в настоящее время спад вселяет надежду в потенциальных покупателей», добавила она.

Г-жа Ланжевен считает, что пандемия «значительно усилила ощущение безотлагательности возможности стать домовладельцем» и что молодые люди начали «более серьезно задумываться» о вопросах недвижимости и своих сбережениях.

Когда их спрашивают, продолжат ли они жить в своем нынешнем городе или переедут, если стоимость жизни не станет проблемой, 75% монреальских миллениалов говорят, что останутся в своем нынешнем городе или муниципалитете. Пятьдесят четыре процента, однако, не верят, что их зарплата будет расти такими темпами, которые позволили бы им купить недвижимость в их нынешнем месте жительства.

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