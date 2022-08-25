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Новости Веганское меню: при перелете из Канады в ФРГ пассажирку накормили водой
Фото: https://www.pexels.com/

Веганское меню: при перелете из Канады в ФРГ пассажирку накормили водой

Виктория Христова Авг 25, 2022 Новости, Новости Канады, Путешествия, туризм, Сам себе ресторан Комментарии к записи Веганское меню: при перелете из Канады в ФРГ пассажирку накормили водой отключены 45 Просмотров

При десятичасовом перелете из Торонто во Франкфурт-на-Майне авиакомпания Air Canada предоставила пассажирке «веганское меню»: воду и бумажную салфетку. Об этом 23 августа пишет газета Berliner Zeitung.

При десятичасовом перелете из Торонто во Франкфурт-на-Майне авиакомпания Air Canada предоставила пассажирке «веганское меню»: воду и бумажную салфетку. Об этом 23 августа пишет газета Berliner Zeitung.

Мириам Портер поделилась видеороликом своего «веганского меню» на TikTok, где его посмотрело множество пользователей. Пассажирка сообщила, что первое блюдо состоит из небольшой бутылки воды, а второе блюдо — только из бумажной салфетки.

«Спасибо стюардессе, которая принесла мне фрукты и булочки из бизнес-класса», — написала Портер в описании к видео. В противном случае ей пришлось бы выдержать десятичасовой перелет без еды.

Однако один из пользователей указал Портер на то, что о специальном питании пассажир должен сообщить за 72 часа до полета. Портер, однако, забронировала билет всего за 24 часа до вылета — поэтому она и не имела возможности получить вегетарианское питание.

 

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