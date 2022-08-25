Основатель Huawei призвал сотрудников готовиться к тяжелым временам

Служебную записку с призывом готовиться к тяжелым временам направил сотрудникам основатель китайской компании Huawei Рэн Чжэнфэй, 23 августа пишет англоязычная гонконгская газета South China Morning Post (SCMP).

Рэн считает, что компании необходимо сосредоточиться на сохранении прибыльности, а не об увеличении продаж. Технологическому гиганту предстоит пережить тяжелые времена.

Сосредоточение на сохранении прибыльности позволит компании выжить на фоне мировой рецессии. По мнению основателя Huawei «выживать» предстоит не менее трех лет.

Рэн сообщил, что компания сократит непрофильные направления, либо вовсе откажется от них. По мнению авторов SCMP это сигнализируют, что в компании может пройти следующая волна сокращений после увольнения 2 тыс. человек в 2021 году.

Следующие два года будут ключевыми с точки зрения обеспечения выживания компании, считает основатель. «Сначала мы должны выжить, и у нас будет будущее, если мы сможем выжить», — заявил он.