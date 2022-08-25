Основные круизные компании прекращают требовать справки о вакцинации

Хотите отправиться в морское путешествие? С сентября для круиза не требуется вакцинация!

Крупнейшие круизные компании отменяют требование предьявить доказательства о вакцинации против Ковида. По поводу тестирования пока уточнений нет.

В совместном заявлении, опубликованном 25 августа 2022 года, три крупнейшие круизные компании мира заявили, что начиная с сентября они больше не будут требовать доказательства вакцинации от клиентов. На эти компании ориентируются в своей политике ценобразования, правил, набора сотрудников и прочем все остальные компании, занимающиеся организацией морских круизов.

Три крупнейшие компании, это Royal Caribbean, Carnival Cruise и Norwegian Cruise Lines. Эти три агентства занимают примерно 80% рынка морских круизов в мире. Любопытно, что штаб-квартиры всех трёх компаний находятся в Майями.

До настоящего времени в круизы могли отправляться лишь те лица, которые получили две дозы вакцины против Ковида-19, включая несовершеннолетних. Наконец, это требование снимается.

Пока нет пояснения, будет ли необходимо сдавать тест на Ковид до посадки или же при посадке на судно. Поэтому невакцинированные лица всё же должны быть готовы к прохождению теста, а вакцинированным на всякий случай рекомендуется иметь с собой подтверждение вакцинации в том или ином виде.

За один день после формального уведомления об отмене требования вакцинации, продажа билетов на круиза резко возросла.

В любом случае, сфера круизов наиболее пострадала от антиковидных ограничений, поэтому облегчение правил в этой сфере является симптоматичным – скорее всего, нас ожидают дальнейшие шаги по облегчению поездок по миру. Будем надеяться.

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