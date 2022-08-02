Путешествие на яхте во Французской Ривьере

Французская Ривьера — это сказочное место для отдыха во Франции, расположенное между Альпами, границей Италии и Средиземным морем.
Роскошные виллы на берегу, лазурная вода и красивая архитектура — все это Французская Ривьера. Тут расположены настоящие сокровища для отдыха под парусом на яхте — Канны, Монако и Сен-Тропе.
С начала 60-х годов отдых на Лазурном берегу очаровывал всемирно известных кинозвезд, артистов, а также таких известных художников, как Шагал, Матисс, Моне, Пикассо и Ренуар.
Путешествуя на яхте вдоль всего побережья Французской Ривьеры вы сможете посетить множество музеев, архитектурных и исторических памятников, сувенирных магазинов, уютных кафе и роскошных ресторанов.
Антиб порадует очаровательной первозданной природой и рукотворными чудесами, например, ботаническим садом.
На набережной миллиардеров в Антибе звук лета — это звон бокалов с шампанским, раздающийся с борта роскошных яхт, пришвартованных у берегов французской Ривьеры. В августе самые большие, дорогие и роскошные яхты в мире, как правило, собирались на Лазурном берегу. Этим летом, однако, пристань для сверхбогатых необычно тиха, грустно свидетельствуют местные жители.
Из Сен-Тропе, известного своими звездными пляжами и пляжными барами, можно отправиться в путешествие на яхте в Канны и Монако.
Канны наиболее известны международным кинофестивалем, который проводится каждый год. Город блестящий, гламурный и элегантный, а также первоклассный морской курорт с пляжами, ресторанами и оживленной ночной жизнью.
Ницца — самый важный исторический город Французской Ривьеры. Ежегодно Ниццу посещают большое количество туристов, чтобы полюбоваться архитектурой, посетить галереи, и принять солнечные ванны на Английской набережной в бухте Ангелов.
Город-государство Монако привлекает богатых и знаменитых своими декадентскими улочками, прекрасными пейзажами, хорошей погодой, легендарным казино Монте-Карло и ежегодным Гран-при Формулы 1.