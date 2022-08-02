Путешествие на яхте во Французской Ривьере

На Лазурном Берегу Франции звук лета — это звон бокалов с шампанским, раздающийся с бортов роскошных яхт, пришвартованных в шикарных приморских городах.

Французская Ривьера — это сказочное место для отдыха во Франции, расположенное между Альпами, границей Италии и Средиземным морем.

Роскошные виллы на берегу, лазурная вода и красивая архитектура — все это Французская Ривьера. Тут расположены настоящие сокровища для отдыха под парусом на яхте — Канны, Монако и Сен-Тропе.

С начала 60-х годов отдых на Лазурном берегу очаровывал всемирно известных кинозвезд, артистов, а также таких известных художников, как Шагал, Матисс, Моне, Пикассо и Ренуар.

Путешествуя на яхте вдоль всего побережья Французской Ривьеры вы сможете посетить множество музеев, архитектурных и исторических памятников, сувенирных магазинов, уютных кафе и роскошных ресторанов.

Антиб порадует очаровательной первозданной природой и рукотворными чудесами, например, ботаническим садом.

На набережной миллиардеров в Антибе звук лета — это звон бокалов с шампанским, раздающийся с борта роскошных яхт, пришвартованных у берегов французской Ривьеры. В августе самые большие, дорогие и роскошные яхты в мире, как правило, собирались на Лазурном берегу. Этим летом, однако, пристань для сверхбогатых необычно тиха, грустно свидетельствуют местные жители.

Из Сен-Тропе, известного своими звездными пляжами и пляжными барами, можно отправиться в путешествие на яхте в Канны и Монако.

Канны наиболее известны международным кинофестивалем, который проводится каждый год. Город блестящий, гламурный и элегантный, а также первоклассный морской курорт с пляжами, ресторанами и оживленной ночной жизнью.

Ницца — самый важный исторический город Французской Ривьеры. Ежегодно Ниццу посещают большое количество туристов, чтобы полюбоваться архитектурой, посетить галереи, и принять солнечные ванны на Английской набережной в бухте Ангелов.

Город-государство Монако привлекает богатых и знаменитых своими декадентскими улочками, прекрасными пейзажами, хорошей погодой, легендарным казино Монте-Карло и ежегодным Гран-при Формулы 1.

Вы ещё не отдыхали? Сделайте себе отпуск с индивидуальным маршрутом, полным незабываемых впечатлений в удивительных местах юга Франции. Приглашаю познакомиться с гламуром на сверкающем побережье, известном как Французская Ривьера. Это пьянящая смесь чистейшего пляжа и Величественных гор, где пышная сельская местность встречается с шикарными приморскими городами, а каждый квадратный метр пропитан золотом средиземноморского солнца. Удобство, комфорт, стиль и полная свобода и расслабление с уединением обеспечит КОМФОРТАБЕЛЬНЫЙ ПАРУСНЫЙ КАТАМАРАН. На катамаране вы можете познать множество мест и достопримечательностей без неудобств свойственных переезду из одной гостиницы в другую при сухопутном путешествии. До некоторых мест можно добраться только с моря, что дает доступ к практически нетронутым местам с захватывающими дух пейзажами. Маршрут и места стоянок: Сан-Тропе, Порт Гримо, Канны, Монако и Монте Карло , Ницца , Антибы , Фрежюс и Сан Рафаэль. Подробности по тел. 514 909-6446