Житель Монреаля предстанет перед судом по обвинению в педофилии. Подсудимый работал во Дворце Правосудия Монреаля

Начинается суд над разооблачённым педофилом.

В Монреале арестован и обвинён в преступных сексуальных по отношению к несовершеннолетним некий Джимми Пьешке (Jimmy Pieschke). Обвиняемый попал в поле зрение полиции после того, как он самолично неоднократно хвастался перед друзьями и “коллегами” по подобному же поведению. Он рассказывал друзьям о том, как занимался сексом с девочками подростками и даже собирался заняться сексом с восьмилетней девочкой, о чём Джимми подробно рассказал.

Полиция установила слежку за подзреваемым и создала виртуальную личность – якобы педофила, который разыскивал подельников, после чего Пьешке попался. При обыске у него дома были найдены свыше тысячи фотографий и около 170 видео детской порнографии, причём на некоторых снимках были трёхлетние дети.

Во время следствия было установлено, что Пьешке неоднократно совершал незаконные действия сексуального характера, и он признал, что чувствует “непреодолимое влечение” к девочкам от пяти до пятнадцати лет.

У следствия нет никаких сомнений в виновности обвиняемого. Имена его жертв не называются. Не сообщаются и подробности действий Джимми. Если он будет признан виновным, то ему грозит шесть лет тюремного заключения. Сам Пьешке признал вину в отношении хранения и распространения детской порнографии, но не признаёт вину в совершении действий сексуального характера по отношению к детям, хотя следствие собрало достаточное количество соответствующих улик, подтверждающих виновность подсудимого.

Любопытный факт – Джимми Пьешке работал во Дворце Юстиции разнорабочим или клерком (пока точных сведений нет). Так что обстановка для негодяя знакомая, а судей и других участников процесса он хорошо знает лично.