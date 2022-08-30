Драма в городе Шарльмань – суд приговорил к усыплению собачку. Хозяйка подала протест

Драма в городе Шарльмань – суд приговорил к усыплению собаку по кличке Сантос. Но хозяйка подала апелляцию, дело не завершено

Будет ли усыплена собака, укусившая малыша пятилетнего возраста?

Полтора месяца назад, 13 июля, в городке Шарльмань (Charlemagne), что находится примерно в сорока минутах езды на машине от Монреаля (население около 7 тысяч жителей), собака, принадлещая жительнице городка Клаудии Матлуна (Claudia Mateluna) укусила за лицо пятилетнего мальчугана. Рана оказалась достаточно серьёзной, хотя и не обезобразила пострадавшего. Но всё же на лице остались шрамы, один из которых достигает пяти сантиметров, и врачи не уверены, исчезнут ли следы укуса со временем, возможно, они останутся навсегда.

Городской суд, рассмотрев дело о нападении собаки по кличке Сантос на мальчика, принял решение усыпить пса, так как он явно представляет собой угрозу для жизни и здоровья окружающих.

Сразу после этого серьёзного инцидента родители мальчика потребовали у городских служб усыпить собаку, но хозяйка решительно отказалась это сделать, поэтому родители и обратились в суд.

Теперь, после вынесения приговора, мадам Матлуна подала апелляцию, протестуя против усыпления. По её словам, Сантос был приговорён к смерти, потому что суд не принял во внимание ряд обстоятельств происшествия, но учёл сомнительные и неподтверждённые “доказательства” вины её четвероногого друга. Например, мальчик вбежал во двор, где живёт пёс, который считает такие действия нарушением собственной территории и угрозой хозяйке. Более того, суд не вызвал эксперта по поведению собак в подобных ситуациях. Мадам Метлуна заявляет, что если проигнорированные судом обстоятельства будут учтены при новом рассмотрении дела и если специалист подтвердит опасность собаки, то хозяйка примет приговор с покорностью. Но пока она не считает дело завершённым.

С другой стороны, муниципальные власти утверждают, что никакие законы и никакие подзаконные акты не требуют от города проведение экспертизы, если какая-то из ветвей власти принимает решение об эвтаназии (усыплении) опасного животного.

“Мы имеем дело с серьёзным ранением, с укусом мальчика пяти лет. Закон есть закон – город обязан оценить произошедшее и принять решение. Предствители властей опросили свидетелей – соседей хозяйки и её собаки, и те показали, что собака агрессивна. Жители обеспокоены, в первую очередь дети и молодёжь” – пояснил руководитель городской администрации месье Оливье Гойе (Olivier Goyet). Он заверил, что и раньше на поведение Сантоса были жалобы, но так как он не нападал на людей, то решения об его усыплении не принималось, но теперь выхода нет.

Чем завершится история, сказать сложно. С одной стороны, собака не виновата в своём поведении – всё зависит от воспитания и дрессировки. И её жалко. С другой стороны, она представляет опасность, это так.