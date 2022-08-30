Предвыборные обещания льются лавиной. А если их всех выбрать? Вот заживём!

Предвыборные обещания льются то ли цветастой лавиной, то ли вздыбленным домкратом. Абсурд, но не больше абсурд, чем некоторые превыборные обещания
Первое – от Франсуа Лего, нашего нынешнего премьера, который только что пообещал в случае победы, увеличить пенсионерам с незначительными доходами credit d’impôt с 411 долларов до 2000! Аж в пять раз! Круто! Что это означает? Это означает, что если пенсионер, которому был начислен, скажем, налог в 2500 долларов на основе налоговой декларации, то в случае победы CAQ, пенсионеру придётся платить всего лишь 500 долларов, а 2000 спишутся. Что, конечно, не может пенсионеров не радовать (сегодня списываются 411 полагающихся к выплате долларов). Эта мера коснётся 360 тысяч квебекских пенсионеров. Полагаем, что партийные и правительственные финансисты внимательно подсчитали возможности казны, и что такая возможность реальна. А так как победа CAQ ожидается (хотя…), то да, пенсионеров радостная весть ждёт (про инфляцию стыдливо умолчим).
Но обещание абсурдным не назовёшь в любом случае. Да будет так!
Второе обещание пришло от партии Солидарный Квебек. Вот уж круто, так круто! Проблема в том, что партия прекрасно понимает, что выборы не выиграет, а обещать можно всё, что угодно, в таком случае – просчитывать ничего не надо.
Обещает же Солидарный Квебек ввести в обращение единый годовой проездной для всех жителей Квебека. И стоить такой проездной билет должен 365 долларов в год! По нему можно ездить куда угодно, на чём угодно и когда угодно. То есть, за 365 долларов в год вы получаете возможность ездить на метро, на автобусах, на электричках. Переезжать из зоны в зону. И главное – это касается и междугородных поездок! То есть, платите 365 долларов в год, после чего катаетесь по всей всей провинции, не платя больше ни цента.
Когда вождей Солидарного Квебека спросили, а где таке деньги взять? Ведь масса частных компаний возит людей на автобусах, и там придётся им компенсировать миллионы и миллионы долларов, то вожди ласково отвечают: – Так из бюджета возьмём, компенсируем оттуда… Когда же задаётся вопрос, а бюджет каким образом выдержит такие расходы, вожди тут же переходят к другим темам. И вежливо пропускают вопрос о том, сколько же придётся новых автобусов выпускать на междугородные линии – ведь на халяву народ будет ломиться в поездки.
Ну, обещать – ещё не жениться. Благо, голосов прибавится благодаря такому обещанию, а значит и деньги на парламентскую деятельность будут выделены в более крупных размерах.
Но ещё не вечер, предвыборная кампания только развёртывается, так что нас ждут ещё более удивительные предложения. Но вот если бы все их собрать и принять, вот зажили бы, верно?