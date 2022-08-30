Предвыборные обещания льются лавиной. А если их всех выбрать? Вот заживём!

Предвыборные обещания льются то ли цветастой лавиной, то ли вздыбленным домкратом. Абсурд, но не больше абсурд, чем некоторые превыборные обещания

Среди всех превыборных обещаний, выброшенных щедрыми руками политиков, выделим два (возможно, не самые выдающиеся, но, всё же, в нашем параде обещаний самые любопытные) Одно серьёзное, другое странное.

Первое – от Франсуа Лего, нашего нынешнего премьера, который только что пообещал в случае победы, увеличить пенсионерам с незначительными доходами credit d’impôt с 411 долларов до 2000! Аж в пять раз! Круто! Что это означает? Это означает, что если пенсионер, которому был начислен, скажем, налог в 2500 долларов на основе налоговой декларации, то в случае победы CAQ, пенсионеру придётся платить всего лишь 500 долларов, а 2000 спишутся. Что, конечно, не может пенсионеров не радовать (сегодня списываются 411 полагающихся к выплате долларов). Эта мера коснётся 360 тысяч квебекских пенсионеров. Полагаем, что партийные и правительственные финансисты внимательно подсчитали возможности казны, и что такая возможность реальна. А так как победа CAQ ожидается (хотя…), то да, пенсионеров радостная весть ждёт (про инфляцию стыдливо умолчим).

Но обещание абсурдным не назовёшь в любом случае. Да будет так!

Второе обещание пришло от партии Солидарный Квебек. Вот уж круто, так круто! Проблема в том, что партия прекрасно понимает, что выборы не выиграет, а обещать можно всё, что угодно, в таком случае – просчитывать ничего не надо.

Обещает же Солидарный Квебек ввести в обращение единый годовой проездной для всех жителей Квебека. И стоить такой проездной билет должен 365 долларов в год! По нему можно ездить куда угодно, на чём угодно и когда угодно. То есть, за 365 долларов в год вы получаете возможность ездить на метро, на автобусах, на электричках. Переезжать из зоны в зону. И главное – это касается и междугородных поездок! То есть, платите 365 долларов в год, после чего катаетесь по всей всей провинции, не платя больше ни цента.

Когда вождей Солидарного Квебека спросили, а где таке деньги взять? Ведь масса частных компаний возит людей на автобусах, и там придётся им компенсировать миллионы и миллионы долларов, то вожди ласково отвечают: – Так из бюджета возьмём, компенсируем оттуда… Когда же задаётся вопрос, а бюджет каким образом выдержит такие расходы, вожди тут же переходят к другим темам. И вежливо пропускают вопрос о том, сколько же придётся новых автобусов выпускать на междугородные линии – ведь на халяву народ будет ломиться в поездки.

Ну, обещать – ещё не жениться. Благо, голосов прибавится благодаря такому обещанию, а значит и деньги на парламентскую деятельность будут выделены в более крупных размерах.

Но ещё не вечер, предвыборная кампания только развёртывается, так что нас ждут ещё более удивительные предложения. Но вот если бы все их собрать и принять, вот зажили бы, верно?