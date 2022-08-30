Британцам позволили потреблять сточные воды

Этим летом в Великобритании побит температурный рекорд. В середине лета 19 июля температура достигла 40,3 градуса, до этого рекордным показателем было 38,7 градуса.

Призыв к британцам не гнушаться потреблять переработанные сточные воды, отказаться от мытья машин и перестать поливать газоны на фоне нехватки воды в стране из-за засухи опубликовал глава британского агентства по охране окружающей среды Джеймс Биван 29 августа в газете Times.

По словам чиновника, вода — это ценный ресурс, не надо к ней относиться как к бесплатному товару.

«Нет смысла использовать ее для мытья машины или полива газона. Мы должны быть менее брезгливы в отношении того, откуда берется наша питьевая вода. Частью решения будет переработка воды, полученной в результате очистки сточных вод, и ее превращение вновь в питьевую воду — совершенно безопасную и здоровую, но не ту, о чем многие мечтают», — напсиал Биван.

Для экономии воды стоит: принимать душ, а не ванну, использовать посудомоечные и стиральные машины, только когда они полностью загружены, отключать кран во время чистки зубов, не пользоваться шлангом и не поливать газоны.

Этим летом в Великобритании побит температурный рекорд. В середине лета 19 июля температура достигла 40,3 градуса, до этого рекордным показателем было 38,7 градуса.

Ранее власти объявили засуху в 9 из 14 районов Англии. До этого засуху объявляли в 2018 году. Власти части регионов ввели запрет на полив из шлангов. С 24 августа британская водопроводная компания Thames Water ввела запрет всем своим 14 миллионам клиентам (21% населения страны) поливать газоны и сады из шлангов. Причина запрета — засуха в стране.