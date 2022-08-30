Сыр «Рикотта» отзывается с рынка после обнаружения в нем кишечной палочки

В нашей с вами провинции Квебек отзывают с рынка сыр Ricotta Di Bufala Campana Dop производства французского кооператива Les Fromageries Pimar Inc после обнаружения кишечной палочки.

Об этом сообщает Food Safety News.

Розничных продавцов призвали снять с полок данный товар, а потребителей, ранее купивших этот продукт, не есть его. При возникновении симптомов отравления следует незамедлительно обращаться к врачам.

При употреблении продукции, зараженной E. сoli, возникают сильные спазмы желудка и диарея. Большинство пациентов выздоравливают в течение 5–7 дней. Примерно у 5–10% людей с диагнозом E. coli развивается потенциально опасная для жизни почечная недостаточность, известная как гемолитико-уремический синдром (ГУС). В особенности риску развития данного заболевания подвержены дети до 5 лет и пожилые люди, а также пациенты с ослабленным иммунитетом.

Выявленные бактерии группы кишечной палочки в пищевых продуктах являются маркером фекального загрязнения. Причиной их обнаружения может быть как нарушение элементарных санитарных норм на производстве, так и загрязнение сырья. Большинство микроорганизмов этой группы сами по себе не представляют опасности для человека, лишь отдельные штаммы кишечных палочек могут вызвать кишечную инфекцию. Но их обнаружение в пищевых продуктах всегда свидетельствует о недопустимом риске в отношении безопасности продукции.