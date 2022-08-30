Насколько вероятен жилищный крах в Канаде

В то время как рыночная активность значительно снизилась в последние месяцы, несколько факторов будут действовать согласованно, чтобы предотвратить тотальный обвал на рынке жилья, утверждают наблюдатели рынка.

В то время как рыночная активность значительно снизилась в последние месяцы, несколько факторов будут действовать согласованно, чтобы предотвратить тотальный обвал на рынке жилья, утверждают наблюдатели рынка.

Главной из этих тенденций является приток новых жителей, который, как ожидается, ускорится по мере продолжения открытия границ и ослабления ограничений, связанных с пандемией. Новые целевые показатели федерального правительства предусматривают, по оценкам, 1,3 миллиона иммигрантов в период до 2024 года.

“Если темпы иммиграции и текущие изменения в поведении домохозяйств сохранятся, у нас, скорее всего, не будет жилищного кризиса в среднесрочной и долгосрочной перспективе”, – сказала Кейт Чой, доцент социологии Западного университета и директор Центра исследований социального неравенства.

“Большее число домохозяйств в целом означает, что этим домохозяйствам потребуется больше жилья. Так что это, в свою очередь, окажет повышающее давление на цены на жилье”.

Политики должны подготовиться к этой волне, сказал Алед аб Иорверт из Канадской ипотечной и жилищной корпорации.

“Иммиграция и меньшие размеры домохозяйств – все это указывает на увеличение спроса на жилье в долгосрочной перспективе”, – сказал он. “Нам нужно предложение жилья, чтобы удовлетворить этот спрос”.

В частности, более пристальное внимание к многоквартирным комплексам может принести пользу рынкам с высоким спросом, таким как Торонто, который в основном состоит из отдельно стоящего жилья.

“Необходимо попытаться перестроить эти районы и обеспечить большую плотность населения для размещения более молодых домохозяйств”, – сказал Иорверт.

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