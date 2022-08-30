В Юте подали в суд на Байдена из-за расширения археологических памятников

Штат Юта подал в суд на президента США Джо Байдена после принятого в прошлом году решения восстановить охрану окружающей среды для национальных памятников «Медвежьи уши» и «Большая лестница-Эскаланте» в пустыне Ред-Рок штата.

Об этом 29 августа пишет онлайн-журнал ARTnews.

Администрация Байдена сделала это после спорного решения, принятого при администрации Трампа, об уменьшении размера охраняемых объектов в 2017 году.

В общей сложности 1,87 миллиона акров (примерно 756,8 Га) вокруг Гранд-Стэйрджей-Эскаланте были объявлены охраняемыми землями в указе Байдена, тем самым восстановив границу 1996 года, установленную бывшим президентом Клинтоном.

Кроме того, Байден расширил Bears Ears до 1,36 миллиона акров, что является незначительным увеличением по сравнению с площадью, выделенной президентом Обамой в 2016 году.

Для сравнения, в 2017 году бывший президент Дональд Трамп сократил площадь Grand Staircase-Escalante почти вдвое, а Bears Ears — на 85%. Его решение стало крупнейшим сокращением федеральной охраны земель в истории США.

В иске, поданном в окружной суд США на прошлой неделе Генеральной прокуратурой штата Юта, утверждается, что Байден превысил свои полномочия, предоставленные Законом о древностях. Закон 1906 года, который был подписан бывшим президентом Теодором Рузвельтом, дает исполняющему обязанности президента полномочия по созданию национальных памятников на федеральной земле.

Согласно иску, закон позволяет президенту резервировать “наименьшую площадь, совместимую с надлежащим уходом и управлением».

Губернатор штата Юта Спенсер Кокс совместно с сенаторами штата Майком Ли и Миттом Ромни, а также с конгрессменами Крисом Стюартом, Джоном Кертисом, Берджессом Оуэнсом и Блейком Муром опубликовал совместное заявление о том, что он считает “злоупотреблением со стороны федеральных властей».

Политики утверждают, что расширение Байденом участков “влечет за собой неуправляемый уровень посещения этих земель без предоставления каких-либо инструментов, необходимых для надлежащего сохранения и защиты этих ресурсов».

Они выступают за «решение конгресса», позволяющее сотрудничать между государственными и федеральными агентствами, племенными народами и местными органами власти в целях сохранения и надзора за землей.