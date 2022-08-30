Кто больше: CAQ, либералы и консерваторы спорят, кто сильнее снизит налоги

Две ведущие партии, участвующие в провинциальной предвыборной кампании, признали, что жители Квебека являются одними из самых облагаемых налогом людей в Канаде. Обе команды пообещали снизить подоходный налог, если они будут избраны 3 октября.

Лидер коалиции Avenir Quebec Франсуа Лего заявил, что, если он снова станет премьер-министром, его правительство снизит на 1% ставку первых двух категорий подоходного налога, начиная с 2023 года. Он также пообещал сократить подоходный налог в общей сложности на 2,5% за ближайшие 10 лет.

“Мы знаем, что в Квебеке очень высокий уровень налогообложения, — сказал Лего. – Снижение налогов поможет жителям Квебека иметь больше денег в своих кошельках, чтобы противостоять инфляции”.

Паралельно с этим премьер пообещал выплатить 400-600 долларов всем жителям Квебека с доходами меньше 100 тысяч долларов в год.

В то же время либералы, пообещавшие перед началом избирательной кампании снизить на 1,5% ставку первых двух категорий подоходного налога, в понедельник повторили это обещание и объявили о дополнительных способах снижения давления на кошельки избирателей.

Партия предложила заморозить тарифы Hydro-Quebec и отменить налог с продаж в Квебеке на первые 4000 долларов годового счета клиента за электроэнергию. Либералы также пообещали отменить в Квебеке налог с продаж на предметы первой необходимости и увеличить налоговый кредит для наиболее обездоленных.

Лидер либералов Доминик Англад подсчитала, что общая экономия составит 5000 долларов на семью из четырех человек. Но она сказала, что экономия в размере 5000 долларов также связана с дополнительными мерами, о которых еще не было объявлено.

Консервативная партия Квебека пообещала еще более глубокое снижение налогов, чем предложено двумя ведущими партиями. Лидер партии Эрик Дюэм пообещал снизить налоги на 2000 долларов в год для рабочего, зарабатывающего 80 000 долларов. Он также пообещал приостановить действие провинциального налога на газ.

В Квебеке первые 45 105 долларов дохода облагаются налогом по ставке 15 процентов, а доход второй категории — до 90 200 долларов — облагается налогом по ставке 20 процентов. Для сравнения в Онтарио первые 46 226 долларов дохода облагаются налогом по ставке 5,05%, а доход второй категории — до 92 454 долларов — облагается налогом по ставке 9,15%.