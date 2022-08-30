Лего снова раздает доллары (правда для этого нужно за него проголосовать)

Так правительство надеется компенсировать жителям провинции рост цен на продукты.

Премьер-министр Квебека Франсуа Лего снова пообещал раздать деньги квебекцам “для борьбы с инфляцией”. Он сделал заявление в Беллешасе, недалеко от Квебека, в понедельник.

Правящее правительство CAQ обещает рассылать по почте чеки на сумму от 400 до 600 долларов, чтобы помочь компенсировать рост стоимости жизни – кончено, если Лего и компания будут переизбраны этой осенью.

Единовременный платеж будет отправлен 6,4 миллионам жителей Квебека в декабре и обойдется правительству в 3,5 миллиарда долларов.

Лего уточнил, что жители Квебека, которые зарабатывают менее 50 000 долларов в год, получат по 400 долларов, а те, кто зарабатывает от 50 000 до 100 000 долларов, получат по 600 долларов.

Это второй раз за пять месяцев в год выборов, когда Лего предлагает жителям Квебека деньги на компенсацию инфляции, которая старательно опережает рост зарплат.

Оппозиционные партии быстро отреагировали на обещание CAQ. Лидер Квебекской партии Поль Сен-Пьер Пламондон заявил , что Лего — это “буквально то, что называется покупкой голосов”.

По их словам, участники выборов должны принимать более адекватные решения, которые помогут сделать жизнь более доступной. Например, повышение минимальной заработной платы и ограничение роста стоимости аренды.

Напомним, что действующее правительство также обещало выделить больше денег на охрану водоемов провинции.