Зарплата в Канаде растет, но совсем не успевает за инфляцией

При этом есть версия, что цены на жилье заметно упадут в следующем году. Неплохо бы!

Отчет Статистического управления Канады показывает, что средний недельный заработок канадцев увеличился на 3,5% в июне 2022 года по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Однако учитывая текущую инфляцию, такой рост не обнадеживает многих канадцев.

Текущая инфляция в стране составляет 7,6%. Хотя ее уровень снизился с 8,1% в июне, когда он был самым высоким за почти четыре десятилетия — стоимость жизни продолжает оставаться высокой, особенно когда речь заходит о строительстве и здравоохранении.

Данные StatCan показывают, что только в 5 секторах из 23 средняя недельная прибыль в июне оказалась выше текущего уровня инфляции.

Экономика страны испытывает избыточный спрос — в основном из-за нехватки товаров и услуг, чтобы соответствовать возросшему спросу в полностью вновь открытой экономике.

“Работодатели не могут найти достаточное количество работников. Они повышают заработную плату, чтобы привлечь и удержать персонал”, — сказал Тифф Маклем, управляющий Банка Канады.

Согласно данным StatCan, средний недельный заработок имеет тенденцию к росту с июня 2021 года. Это может быть результатом различных факторов, таких как изменения заработной платы и среднее количество рабочих часов в неделю.

Рост средней заработной платы — это тенденция, которая, вероятно, сохранится в ближайшие месяцы. Согласно июньскому отчету Канадской федерации независимого бизнеса (CFIB), ожидается, что работодатели будут повышать среднюю заработную плату на 3,7% в течение следующего года.