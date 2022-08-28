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Считайте, котики, считайте. Изображение zastavok.net

Зарплата в Канаде растет, но совсем не успевает за инфляцией

Olga Fedak Авг 27, 2022 Новости Канады, Общество, Работа, Финансы Оставить комментарий 62 Просмотров

При этом есть версия, что цены на жилье заметно упадут в следующем году. Неплохо бы!

Отчет Статистического управления Канады показывает, что средний недельный заработок канадцев увеличился на 3,5% в июне 2022 года по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Однако учитывая текущую инфляцию, такой рост не обнадеживает многих канадцев.

Текущая инфляция в стране составляет 7,6%. Хотя ее уровень снизился с 8,1% в июне, когда он был самым высоким за почти четыре десятилетия — стоимость жизни продолжает оставаться высокой, особенно когда речь заходит о строительстве и здравоохранении.

Данные StatCan показывают, что только в 5 секторах из 23 средняя недельная прибыль в июне оказалась выше текущего уровня инфляции.

Экономика страны испытывает избыточный спрос — в основном из-за нехватки товаров и услуг, чтобы соответствовать возросшему спросу в полностью вновь открытой экономике.

“Работодатели не могут найти достаточное количество работников. Они повышают заработную плату, чтобы привлечь и удержать персонал”, — сказал Тифф Маклем, управляющий Банка Канады.

Согласно данным StatCan, средний недельный заработок имеет тенденцию к росту с июня 2021 года. Это может быть результатом различных факторов, таких как изменения заработной платы и среднее количество рабочих часов в неделю.

Рост средней заработной платы — это тенденция, которая, вероятно, сохранится в ближайшие месяцы. Согласно июньскому отчету Канадской федерации независимого бизнеса (CFIB), ожидается, что работодатели будут повышать среднюю заработную плату на 3,7% в течение следующего года.

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