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Общество Животные Бывают ли животные жестокими? Как оценивать их поступки?
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Животные всегда ведут себя прилично. Как бы они ни поступали. Фото Гетти имеджес.

Бывают ли животные жестокими? Как оценивать их поступки?

Megan Jorgensen Авг 27, 2022 Животные, Меган Хорхенсен, Новости, Общество, Это интересно Оставить комментарий 49 Просмотров

Некоторые поступки и привычки животного мира вызвают негодование и возмущение. Но можно осуждать животных?

Нельзя оценивать поведение животных с точки зрения человеческой морали. Животные – не люди.

Как правило, мы – люди, волей-неволей измеряем поведение животных, прикладывая к ним наши человеческие мерки. И ужасаемся, когда представитель животного мира совершает нечто, что никак не подпадает под человеческие критерии нравственности. Но природа не такая уж односторонняя. Животные ведут себя по-разному, и то, что нас в них иногда ужасает, а иногда восхищает и умиляет, на самом деле не более, чем наша собственная, человеческая оценка, к причинам и следствиям поведенческих принципов животного мира отношения не имеющая.

Мы, как правило, идеализируем животных (опять же, прикладывая к ним наши собственные лекала). Но чтобы понять животное, надо попытаться посмотреть на мир его глазами, а не нашими.

Примеров странного, неподабающего, ужасающего нас поведения наших “братьев меньших” более, чем достаточно. Но осуждать представителей животного мира – это значит, приписывывать им наши, человеческие нормы.

Примеры “жестокости” (на самом деле, действий, направленных на выживание)? Пожалуйста…

Все, кто видел пируэты симпатичных дельфинов, которые весело играют в море, выпрыгивая на несколько метров и молнией вонзаясь в воду – все восхищены! Многие уверены также, что дельфины таким образом охотятся за рыбкой, обедать-то надо…

На самом деле, очень часто (хотя и не всегда) дельфин совершает прыжок, чтобы обмануть мать детёныша, которая не позволяет приблизиться к нему сбоку, и нанести удар по дельфинёнку сверху, убивая его на месте. Вне зависимости от того, что дельфин может оказаться и отцом малыша.

Зачем дельфин убивает дельфинёнка? А просто потому, что ему хочется любви, секса, а мама, занятая малышом, не обращает на самца внимания. Лучший способ заставить её исполнять супружеские обязанности – убрать малыша. А потом она опять нарожает…

Сурикаты – эти умилительные зверьки, прославленные в разных фильмах и сказках, живут стаями, где главенствует самка (настоящий матриархат). Если другая самка рожает детей, то глава стаи их тут же убивает. Иногда, впрочем, такая самка и её приплод лишь изгоняются из стаи, что влечёт за собой неминуемую гибель. Таким образом глава рода ликвидирует конкурентов и обеспечивает лучшую еду для собственных отпрысков.

Шимпанзе регулярно практикуют каннибализм. Чаще всего, пожирают представителей враждебной, конкурирующей стаи, (бои за территории случаются регулярно), но взрослый шимпанзе спокойно может разорвать и сьесть малыша на глазах у его матери. Учёные даже объяснить не могут эту особенность – понятно убийство противника и запугивание остальных членов его стаи, но убивать собственных детей приводит к ослаблению стаи. Ответа пока нет.

Львы, эти гордые и благородные животные, тоже могут сожрать львёнка, но только если стоит голодная пора. А вот охотиться львам-самцам не по чину. Всю работу за них выполняют самки, которые приносят добычу льву, который с барского плеча распределяет еду своему гарему.

Как ни странно, с общечеловеческой точки зрения “благороднее” всего ведут себя гиены – охотятся все, причём самую опасную и тяжёлую работу выполняют самцы. Стая кормит детишек от любой самки, оставляет еду немощным и старым гиенам (которые заботятся о малышках, пока взрослые ушли на охоту), делятся с ранеными и больными товарищами, никогда не дают детишек в обиду.

Но так или иначе, какими бы ужасными или славными не казались нам поступки живатных, они всегда вызваны лишь борьбой за сохранение вида и за выживание.

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