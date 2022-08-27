Бывают ли животные жестокими? Как оценивать их поступки?

Некоторые поступки и привычки животного мира вызвают негодование и возмущение. Но можно осуждать животных?

Нельзя оценивать поведение животных с точки зрения человеческой морали. Животные – не люди.

Как правило, мы – люди, волей-неволей измеряем поведение животных, прикладывая к ним наши человеческие мерки. И ужасаемся, когда представитель животного мира совершает нечто, что никак не подпадает под человеческие критерии нравственности. Но природа не такая уж односторонняя. Животные ведут себя по-разному, и то, что нас в них иногда ужасает, а иногда восхищает и умиляет, на самом деле не более, чем наша собственная, человеческая оценка, к причинам и следствиям поведенческих принципов животного мира отношения не имеющая.

Мы, как правило, идеализируем животных (опять же, прикладывая к ним наши собственные лекала). Но чтобы понять животное, надо попытаться посмотреть на мир его глазами, а не нашими.

Примеров странного, неподабающего, ужасающего нас поведения наших “братьев меньших” более, чем достаточно. Но осуждать представителей животного мира – это значит, приписывывать им наши, человеческие нормы.

Примеры “жестокости” (на самом деле, действий, направленных на выживание)? Пожалуйста…

Все, кто видел пируэты симпатичных дельфинов, которые весело играют в море, выпрыгивая на несколько метров и молнией вонзаясь в воду – все восхищены! Многие уверены также, что дельфины таким образом охотятся за рыбкой, обедать-то надо…

На самом деле, очень часто (хотя и не всегда) дельфин совершает прыжок, чтобы обмануть мать детёныша, которая не позволяет приблизиться к нему сбоку, и нанести удар по дельфинёнку сверху, убивая его на месте. Вне зависимости от того, что дельфин может оказаться и отцом малыша.

Зачем дельфин убивает дельфинёнка? А просто потому, что ему хочется любви, секса, а мама, занятая малышом, не обращает на самца внимания. Лучший способ заставить её исполнять супружеские обязанности – убрать малыша. А потом она опять нарожает…

Сурикаты – эти умилительные зверьки, прославленные в разных фильмах и сказках, живут стаями, где главенствует самка (настоящий матриархат). Если другая самка рожает детей, то глава стаи их тут же убивает. Иногда, впрочем, такая самка и её приплод лишь изгоняются из стаи, что влечёт за собой неминуемую гибель. Таким образом глава рода ликвидирует конкурентов и обеспечивает лучшую еду для собственных отпрысков.

Шимпанзе регулярно практикуют каннибализм. Чаще всего, пожирают представителей враждебной, конкурирующей стаи, (бои за территории случаются регулярно), но взрослый шимпанзе спокойно может разорвать и сьесть малыша на глазах у его матери. Учёные даже объяснить не могут эту особенность – понятно убийство противника и запугивание остальных членов его стаи, но убивать собственных детей приводит к ослаблению стаи. Ответа пока нет.

Львы, эти гордые и благородные животные, тоже могут сожрать львёнка, но только если стоит голодная пора. А вот охотиться львам-самцам не по чину. Всю работу за них выполняют самки, которые приносят добычу льву, который с барского плеча распределяет еду своему гарему.

Как ни странно, с общечеловеческой точки зрения “благороднее” всего ведут себя гиены – охотятся все, причём самую опасную и тяжёлую работу выполняют самцы. Стая кормит детишек от любой самки, оставляет еду немощным и старым гиенам (которые заботятся о малышках, пока взрослые ушли на охоту), делятся с ранеными и больными товарищами, никогда не дают детишек в обиду.

Но так или иначе, какими бы ужасными или славными не казались нам поступки живатных, они всегда вызваны лишь борьбой за сохранение вида и за выживание.