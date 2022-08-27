Пять рецептов безалкогольных прохладительных напитков

Пять рецептов оригинальных и далеко не самых известных прохладительных напитков

Далеко не самые известные прохладительные напитки. Дети оценят будут в восторге.

Лето, как-никак, на дворе. И пока никуда не делось. Так что сосредотачиваемся и готовим прохладительные напитки. Безалкогольные, заметьте! Чтоб детишек угощать. И, обратите внимание, напитки нестандартные, а, скорее, оригинальные. Тем и хороши.

Компот из айвы и тыквы

Предвидим вопрос из зала: В Квебеке айва есть?

Вопрос понятен, отвечем: Айва в Квебеке продаётся, чаще японская. Деревья или кустарники из семейства розановых (это не фамилия Розанов, а семейство такое). Но этот вид айвы выращивают во многих странах умеренного пояса. Сегодня её разводят ради варенья, ради компотов и киселей. Стоит дороговато, кстати, продаётся поштучно.

Готовим компот из айвы и тыквы

Айву мелко порезать, выбрав сердцевину, и потушить в небольшом количестве воды – так, чтобы вода закрывала плоды, не больше.

Затем, когда айву потушите минут 10, добавить в массу заранее отваренную и мелконарезанную морковь. Продолжать тушить еще минут пять.

Добавить в смесь сахар по вкусу, кипяток, и, помешивая, дать закипеть.

Теперь добавить нарезанную тыкву и продолжать варить еще минут 10.

Если хотите, чтобы получился кисель – надо загустить смесь разведенным холодной воде крахмалом (столовая ложка на поллитра воды, примерно).

Подается компот холодным. Кстати, некоторые добавляют еще дольки кислых яблочек. Можно горсть смородины подбросить в ходе варки компота – тоже неплохо, аромат и вкус смородины никому еще не мешали.

Огуречный напиток

Огуречный прохладительный напиток. Очень полезен и летом, и зимой, и весной, и осенью. К тому же, никакой химии. И очень просто готовить:

Ингредиенты на два литра:

Два литра воды

Два огурца средних размеров

Десяток листиков мяты

Если хотите напиток подсластить, добавьте пчелиный мёд по вкусу

Готовим напиток:

Огурцы чистим, режем кубиками один из них и кружочками второй Наливаем в миксер литр воды и кладём огурец, нарезанный кубиками, после чего включаем миксер и огурец размельчаем Выливаем смесь в большую емкость, доливаем остальную воду и кладем кружочки второго огурца Добавляем мяту, размешиваем и охлаждаем. Если есть желание подсластить напиток, мёд добавляется в этот момент, но мед не растворяется в воде, поэтому перед употреблением будет необходимо вновь напиток взболтать

Подавать огуречный напиток охлажденным.

Напиток из дыни

Замечательный напиток из дыни.

Необходимые ингредиенты:

Дыня – 500 граммов

Чайная ложка сиропа из шиповника

Щепотка сахарного песка

Два стакана воды

Готовим напиток:

Нарезаем тонкими ломтиками вымытую и очищенную дыню, желательно переспелую. Посыпаем сахарным песком, протереть через сито, но можно и в блендере. Перемешиваем полученную массу с кипяченой охлажденной водой и с сиропом из плодов шиповника (при желании можно заменить любым другим сиропом). Добавляем, если есть необходимость по вкусу сахарный песок. Сироп готов. Разбавляем водой по вкусу и подаем в бокалах для коктейля, положив в каждый по кусочку пищевого льда. можно украсить зелёными веточками.

Молочно-сырно-малиновый коктейль

Удивительно сочетание – молоко, малина и сыр. К тому же, для прохладительного напитка – ещё удивительней.

Но в Латвии, что славится молочными продуктами и лесными ягодами, этот прохладительный напиток (сегодня мы называем такие напитки коктейлями) был в почёте в 19 веке, в основном, среди крестьян и в мелких уездных городках. Сегодня он подзабыт, но зря. Сочетание таких разных производных даёт интересный вкус…

Нам пригодятся:

Стакан холодного молока

100 граммов тёртого на мелкой тёрке сыра твёрдого сорта (не надо очень уж ароматный сыр брать)

Две столовые ложки малины.

Готовим молочно-сырно-ягодный коктейль:

Малину растираем с половиной столовой ложки сахара Все ингредиенты смешиваем и пропускаем через миксер (а можно и по старинке – просто потрясти сильно в закрытой посуде) Пьём жарким летом и удивляемся тому, что получается вкусно и питательно… К тому же, полезно для здоровья!

Арбузный напиток

Божественный летний коктейль. Очень вкусно. К тому же, утоляет жажду, полезен для здоровья и очень легок.

Берем большой арбуз. Срезаем верхнюю четвертинку. Всю мякоть вычерпываем ложкой и укладываем в марлю. Это небоходимо, чтобы удалить семечки. Выжимаем сок через марлю в большую посуду. Оставишуюся массу можно доесть. В сок добавляем несколько ложек меду. Добавляем пару бананов, нарезанных крупными долями. Доливаем немного виноградного сока и немного яблочного (пропорции – сами определяйте, арбуз не должен быть заглушен остальными ингредиентами). Пропускаем смесь через миксер и заливаем пустой арбуз! В арбузе предварительно аккуратно вырезаем клин, чтобы удобно было разливать сок, как из графина или кувшина. В бокалы раскладываем лед и разливаем сок.

Кстати, если речь идет о взрослых “потребителях”, можно в миксер добавить полстакана почти любого сладкого ликера – вишневого, киви, ананасного, шоколадного, но не яичного!

Опять же, когда говорим о “полстакана” – всё условно, так как зависит от размера арбуза, интуиции, да и любви к различным составляющим этого изумительного напитка. Кстати, можно добавлять и другие ягоды-фрукты, пробуйте!