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Новости Авторы Меган Хорхенсен Пять рецептов безалкогольных прохладительных напитков
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Айва, растущая на дереве. Фото из Интернета.

Пять рецептов безалкогольных прохладительных напитков

Megan Jorgensen Авг 27, 2022 Меган Хорхенсен, Новости, Сам себе ресторан Оставить комментарий 65 Просмотров

Пять рецептов оригинальных и далеко не самых известных прохладительных напитков

Далеко не самые известные прохладительные напитки. Дети оценят будут в восторге.

Лето, как-никак, на дворе. И пока никуда не делось. Так что сосредотачиваемся и готовим прохладительные напитки. Безалкогольные, заметьте! Чтоб детишек угощать. И, обратите внимание, напитки нестандартные, а, скорее, оригинальные. Тем и хороши.

Компот из айвы и тыквы

Предвидим вопрос из зала: В Квебеке айва есть?

Вопрос понятен, отвечем: Айва в Квебеке продаётся, чаще японская. Деревья или кустарники из семейства розановых (это не фамилия Розанов, а семейство такое). Но этот вид айвы выращивают во многих странах умеренного пояса. Сегодня её разводят ради варенья, ради компотов и киселей. Стоит дороговато, кстати, продаётся поштучно.

Готовим компот из айвы и тыквы

  • Айву мелко порезать, выбрав сердцевину, и потушить в небольшом количестве воды – так, чтобы вода закрывала плоды, не больше.
  • Затем, когда айву потушите минут 10, добавить в массу заранее отваренную и мелконарезанную морковь. Продолжать тушить еще минут пять.
  • Добавить в смесь сахар по вкусу, кипяток, и, помешивая, дать закипеть.
  • Теперь добавить нарезанную тыкву и продолжать варить еще минут 10.
  • Если хотите, чтобы получился кисель – надо загустить смесь разведенным  холодной воде крахмалом (столовая ложка на поллитра воды, примерно).

Подается компот холодным. Кстати, некоторые добавляют еще дольки кислых яблочек. Можно горсть смородины подбросить в ходе варки компота – тоже неплохо, аромат и вкус смородины никому еще не мешали.

Огуречный напиток

Огуречный прохладительный напиток. Очень полезен и летом, и зимой, и весной, и осенью. К тому же, никакой химии. И очень просто готовить:

Ингредиенты на два литра:

  • Два литра воды
  • Два огурца средних размеров
  • Десяток листиков мяты
  • Если хотите напиток подсластить, добавьте пчелиный мёд по вкусу

Готовим напиток:

  1. Огурцы чистим, режем кубиками один из них и кружочками второй
  2. Наливаем в миксер литр воды и кладём огурец, нарезанный кубиками, после чего включаем миксер и огурец размельчаем
  3. Выливаем смесь в большую емкость, доливаем остальную воду и кладем кружочки второго огурца
  4. Добавляем мяту, размешиваем и охлаждаем. Если есть желание подсластить напиток, мёд добавляется в этот момент, но мед не растворяется в воде, поэтому перед употреблением будет необходимо вновь напиток взболтать

Подавать огуречный напиток охлажденным.

Напиток из дыни

Замечательный напиток из дыни.

Необходимые ингредиенты:

  • Дыня – 500 граммов
  • Чайная ложка сиропа из шиповника
  • Щепотка сахарного песка
  • Два стакана воды

Готовим напиток:

  1. Нарезаем тонкими ломтиками вымытую и очищенную дыню, желательно переспелую.
  2. Посыпаем сахарным песком, протереть через сито, но можно и в блендере.
  3. Перемешиваем полученную массу с кипяченой охлажденной водой и с сиропом из плодов шиповника (при желании можно заменить любым другим сиропом).
  4. Добавляем, если есть необходимость по вкусу сахарный песок.
  5. Сироп готов.  Разбавляем водой по вкусу и подаем в бокалах для коктейля, положив в каждый по кусочку пищевого льда. можно украсить зелёными веточками.

Молочно-сырно-малиновый коктейль

Удивительно сочетание – молоко, малина и сыр. К тому же, для прохладительного напитка – ещё удивительней.

Но в Латвии, что славится молочными продуктами и лесными ягодами, этот прохладительный напиток (сегодня мы называем такие напитки коктейлями) был в почёте в 19 веке, в основном, среди крестьян и в мелких уездных городках. Сегодня он подзабыт, но зря. Сочетание таких разных производных даёт интересный вкус…

Нам пригодятся:

  • Стакан холодного молока
  • 100 граммов тёртого на мелкой тёрке сыра твёрдого сорта (не надо очень уж ароматный сыр брать)
  • Две столовые ложки малины.

Готовим молочно-сырно-ягодный коктейль:

  1. Малину растираем с половиной столовой ложки сахара
  2. Все ингредиенты смешиваем и пропускаем через миксер (а можно и по старинке – просто потрясти сильно в закрытой посуде)
  3. Пьём жарким летом и удивляемся тому, что получается вкусно и питательно… К тому же, полезно для здоровья!

Арбузный напиток

Божественный летний коктейль. Очень вкусно. К тому же, утоляет жажду, полезен для здоровья и очень легок.

  1. Берем большой арбуз. Срезаем верхнюю четвертинку.
  2. Всю мякоть вычерпываем ложкой и укладываем в марлю. Это небоходимо, чтобы удалить семечки.
  3. Выжимаем сок через марлю в большую посуду. Оставишуюся массу можно доесть.
  4. В сок добавляем несколько ложек меду.
  5. Добавляем пару бананов, нарезанных крупными долями.
  6. Доливаем немного виноградного сока и немного яблочного (пропорции – сами определяйте, арбуз не должен быть заглушен остальными ингредиентами).
  7. Пропускаем смесь через миксер и заливаем пустой арбуз!
  8. В арбузе предварительно аккуратно вырезаем клин, чтобы удобно было разливать сок, как из графина или кувшина.
  9. В бокалы раскладываем лед и разливаем сок.

Кстати, если речь идет о взрослых “потребителях”, можно в миксер добавить полстакана почти любого сладкого ликера – вишневого, киви, ананасного, шоколадного, но не яичного!

Опять же, когда говорим о “полстакана” – всё условно, так как зависит от размера арбуза, интуиции, да и любви к различным составляющим этого изумительного напитка. Кстати, можно добавлять и другие ягоды-фрукты, пробуйте!

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