Пять рецептов безалкогольных прохладительных напитков

Пять рецептов оригинальных и далеко не самых известных прохладительных напитков
Лето, как-никак, на дворе. И пока никуда не делось. Так что сосредотачиваемся и готовим прохладительные напитки. Безалкогольные, заметьте! Чтоб детишек угощать. И, обратите внимание, напитки нестандартные, а, скорее, оригинальные. Тем и хороши.
Компот из айвы и тыквы
Предвидим вопрос из зала: В Квебеке айва есть?
Вопрос понятен, отвечем: Айва в Квебеке продаётся, чаще японская. Деревья или кустарники из семейства розановых (это не фамилия Розанов, а семейство такое). Но этот вид айвы выращивают во многих странах умеренного пояса. Сегодня её разводят ради варенья, ради компотов и киселей. Стоит дороговато, кстати, продаётся поштучно.
Готовим компот из айвы и тыквы
- Айву мелко порезать, выбрав сердцевину, и потушить в небольшом количестве воды – так, чтобы вода закрывала плоды, не больше.
- Затем, когда айву потушите минут 10, добавить в массу заранее отваренную и мелконарезанную морковь. Продолжать тушить еще минут пять.
- Добавить в смесь сахар по вкусу, кипяток, и, помешивая, дать закипеть.
- Теперь добавить нарезанную тыкву и продолжать варить еще минут 10.
- Если хотите, чтобы получился кисель – надо загустить смесь разведенным холодной воде крахмалом (столовая ложка на поллитра воды, примерно).
Подается компот холодным. Кстати, некоторые добавляют еще дольки кислых яблочек. Можно горсть смородины подбросить в ходе варки компота – тоже неплохо, аромат и вкус смородины никому еще не мешали.
Огуречный напиток
Огуречный прохладительный напиток. Очень полезен и летом, и зимой, и весной, и осенью. К тому же, никакой химии. И очень просто готовить:
Ингредиенты на два литра:
- Два литра воды
- Два огурца средних размеров
- Десяток листиков мяты
- Если хотите напиток подсластить, добавьте пчелиный мёд по вкусу
Готовим напиток:
- Огурцы чистим, режем кубиками один из них и кружочками второй
- Наливаем в миксер литр воды и кладём огурец, нарезанный кубиками, после чего включаем миксер и огурец размельчаем
- Выливаем смесь в большую емкость, доливаем остальную воду и кладем кружочки второго огурца
- Добавляем мяту, размешиваем и охлаждаем. Если есть желание подсластить напиток, мёд добавляется в этот момент, но мед не растворяется в воде, поэтому перед употреблением будет необходимо вновь напиток взболтать
Подавать огуречный напиток охлажденным.
Напиток из дыни
Замечательный напиток из дыни.
Необходимые ингредиенты:
- Дыня – 500 граммов
- Чайная ложка сиропа из шиповника
- Щепотка сахарного песка
- Два стакана воды
Готовим напиток:
- Нарезаем тонкими ломтиками вымытую и очищенную дыню, желательно переспелую.
- Посыпаем сахарным песком, протереть через сито, но можно и в блендере.
- Перемешиваем полученную массу с кипяченой охлажденной водой и с сиропом из плодов шиповника (при желании можно заменить любым другим сиропом).
- Добавляем, если есть необходимость по вкусу сахарный песок.
- Сироп готов. Разбавляем водой по вкусу и подаем в бокалах для коктейля, положив в каждый по кусочку пищевого льда. можно украсить зелёными веточками.
Молочно-сырно-малиновый коктейль
Удивительно сочетание – молоко, малина и сыр. К тому же, для прохладительного напитка – ещё удивительней.
Но в Латвии, что славится молочными продуктами и лесными ягодами, этот прохладительный напиток (сегодня мы называем такие напитки коктейлями) был в почёте в 19 веке, в основном, среди крестьян и в мелких уездных городках. Сегодня он подзабыт, но зря. Сочетание таких разных производных даёт интересный вкус…
Нам пригодятся:
- Стакан холодного молока
- 100 граммов тёртого на мелкой тёрке сыра твёрдого сорта (не надо очень уж ароматный сыр брать)
- Две столовые ложки малины.
Готовим молочно-сырно-ягодный коктейль:
- Малину растираем с половиной столовой ложки сахара
- Все ингредиенты смешиваем и пропускаем через миксер (а можно и по старинке – просто потрясти сильно в закрытой посуде)
- Пьём жарким летом и удивляемся тому, что получается вкусно и питательно… К тому же, полезно для здоровья!
Арбузный напиток
Божественный летний коктейль. Очень вкусно. К тому же, утоляет жажду, полезен для здоровья и очень легок.
- Берем большой арбуз. Срезаем верхнюю четвертинку.
- Всю мякоть вычерпываем ложкой и укладываем в марлю. Это небоходимо, чтобы удалить семечки.
- Выжимаем сок через марлю в большую посуду. Оставишуюся массу можно доесть.
- В сок добавляем несколько ложек меду.
- Добавляем пару бананов, нарезанных крупными долями.
- Доливаем немного виноградного сока и немного яблочного (пропорции – сами определяйте, арбуз не должен быть заглушен остальными ингредиентами).
- Пропускаем смесь через миксер и заливаем пустой арбуз!
- В арбузе предварительно аккуратно вырезаем клин, чтобы удобно было разливать сок, как из графина или кувшина.
- В бокалы раскладываем лед и разливаем сок.
Кстати, если речь идет о взрослых “потребителях”, можно в миксер добавить полстакана почти любого сладкого ликера – вишневого, киви, ананасного, шоколадного, но не яичного!
Опять же, когда говорим о “полстакана” – всё условно, так как зависит от размера арбуза, интуиции, да и любви к различным составляющим этого изумительного напитка. Кстати, можно добавлять и другие ягоды-фрукты, пробуйте!