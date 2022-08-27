И вновь с нами примечательные факты из истории человечества

И вновь с нами факты из давней и недавней истории. Что-то Вы, наверняка, слышали, о чём-то не догадывались. Почитайте и насладитесь

Несколько очередных фактов из нашей истории. Как известных, так и не очень...

Во время фиксирования рекордов по прыжкам с парашютом, подсчитывается не только их количество, но и отрезок времени, за которое прыжки сделаны. В 1988 году американец Дейл Нельсон совершил в штате Пенсильвания 301 прыжок за 24 часа, это абсолютный рекод мира, не побитый до сих пор (согласно книге рекордов Гиннесса).

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В книге рекордов Гиннеса фигурирует и результат эксперимента Принстонской физической лаборатории плазмы, когда учёные на устройстве типа Потомак получили плазму с температурой 510 000 000 градусов Цельсия в 1994 году. Рекорд тоже не превзойдён до сих пор.

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26 февраля 1794 года французский Конвент принял декреты о конфискации имущества врагов революции. Эти декреты вошли в историю под названием Вантозских, потому что приняты они были в месяц Вантоз, установленный республиканским календарём, по инициативе одного из вождей революции Сен-Жюста, обвинённого в том, что он враг народа и казнённого в этом же году на гильотине.

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27 февраля 1923 года Николаевская железная дорога переименована в Октябьскую приказом наркома путей сообщения Феликсом Дзержинским (он был снят с поста начальника ВЧК за троцкизм).

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Первая электрическая вычислительная машина, предшественник калькулятора, изобретена 29 февраля 1860 года Германом Холлеритом. Использовалась она только для вычесления чисел, делимых на четыре. И не в коем случае не для украшения интерьера.

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Роберт Стивенсон называл своим казначеем читателя.

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Эпиграфы к главам некоторых романов Роберта Асприна представляют собой различные высказывания, приписанные авторской смелостью разным историческим деятелям. Под высказыванием «Разрушать всегда легче, чем созидать» стоит подпись «Любой генерал любой армии любого века». Как видим, все генералы прекрасно понимали, что ломать – не строить. В отличие от политиков.

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Первым зарубежным телесериалом, показанным в СССР стал долгоиграющий нудный сериал Рабыня Изаура.

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В СССР были очень известны Кукрыниксы – Михаил Куприанов, Порфирий Крылов, Николай Соколов – герои Социалистического Труда, академики. Рисовали карикатуры, как по одиночке, так и втроём. Имеет смыл посмотреть их работы – чтобы увидеть, какое всё же это убожество. Особенно в сравнении с другими карикатурами тех лет, авторы которых не удостоились званий героев.

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Тяж – это тканевое образование в виде жгутика и трос, служащий для передачи тяговой силы. Но то не судебное разбирательство и не древняя бурятская посуда, как упоминается время от времени в газетных и журнальных статьях.

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На фондовой бирже есть свои спекулянты, профессиональные биржевики, заключающие оптовые сделки по продаже акций и ценных бумаг за свой счёт. Они выставляют две цены на акции и ценные бумаги – цена покупателя и цена продавца. Последняя цена выше первой, разница в итого сделки достается продавцу. Таких деятелей называли раньше джобберами, отсюда в английском языке устоялся термин jobber, указывающий на человека, умеющего делать деньги без риска вложений. Но после введения ряда ограничений на работу бирж в конце двадцатого века, термин постепенно выходит из обращения.