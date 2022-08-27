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Новости В Мире В Великобритании на Рождество придется выбирать между теплом и едой
Лондон. Фото из свободного источника

В Великобритании на Рождество придется выбирать между теплом и едой

Виктория Христова Авг 27, 2022 В Мире, Новости, Политика, Экономика Комментарии к записи В Великобритании на Рождество придется выбирать между теплом и едой отключены 45 Просмотров

Повышение цен на электроэнергию в Великобритании может поставить британцев перед выбором: оплатить отопление или еду на Рождество, 26 августа пишет газета Financial Times

 

Ранее было объявлено, что с 1 октября 2022 года максимальные счета за электроэнергию повысятся на 80% и достигнут 3549 фунтов стерлингов в год.

«Печальное подтверждение 80% увеличения максимальных счетов за энергию с октября заставит многих выбирать между отоплением и питанием на Рождество», — говорится в материале.

Предприятия и компании повышение счетов поставит перед выбором, сокращать сотрудников или закрывать производство, магазины.

«Для бизнесов, многие из которых могут столкнуться с четырехкратным увеличением счетов, решение может крыться между сокращением рабочих мест или закрытием», — пишет газета.

Авторы статьи считают, что государство должно оказать поддержку оказавшимся в бедственном положении гражданам и предприятиям. А правительству использовать в стране солнечную, ветряную и атомную энергии.

 

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