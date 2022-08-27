Неизвестная Канада: Саскатчеван

Слово “Саскачеван” произошло от слова “кисискачеванисипи”, что на языке индейцев кри означает “быстрая, стремительная река”. На первый взгляд провинция мало соответствует индейскому названию.

Если вы проезжаете по ее территории, то, куда ни кинь взгляд, всюду простираются бесконечные поля, засеянные зерновыми культурами. То тут, то там встречаются небольшие пологие холмы, вносящие легкое разнообразие в пейзаж. Но Саскачеван не только “житница Канады”, это земля 100 тыс. озер. В озерный район ведет мало дорог – там начинается царство каноэ и легких водных самолетов. Когда-то здесь проживали индейские племена атапасков, алгонкинов и сиу. Многочисленные указатели индейских резерваций свидетельствуют о нынешней судьбе их потомков. Европейцы долго недооценивали эти обширные равнины, предпочитая лесные территории, богатые дичью и пушным зверем. Никто не мог подумать, что спустя два века здесь будет производиться две трети знаменитого канадского зерна.

Климат Саскачевана весьма разнообразен в зависимости от региона. На юге провинции преобладает полузасушливый климат, характерный для степных районов. Так, город Эстеван, расположенный на юге провинции, неофициально называют «канадской солнечной столицей». Для центральной части Саскачевана характерен влажный континентальный климат, который обеспечивает жаркое лето и морозную зиму. На севере провинции царит субарктический климат, с довольно прохладным и коротким летом.

В конце XIX века канадскими властями были предприняты шаги по заселению территории современного Саскачевана. Так, каждый желающий заниматься сельским хозяйством, мог за совершенно символическую плату приобрести большой надел земли. Это предложение стало заманчивым для многих европейцев.

Провинция Саскачеван стала домом для этнических немцев, британцев, французов, украинцев и скандинавов. Кроме того, в Саскачеване проживает наибольшее число представителей коренного населения Канады – индейцев. Таким образом сформировался довольно пёстрый национальный состав провинции.

Так как на севере и в центре территория Саскачевана густо покрыта лесами, наибольшая плотность населения наблюдается в южной части провинции. Именно здесь расположено наибольшее количество фермерских хозяйств и знаменитые своими невероятными урожаями зерновых поля. Примечательно, что почти 40% жителей провинции являются сельскими жителями. Таких показателей нет ни в одной другой части Канады.

Кроме развитого сельского хозяйства, определенную экономическую стабильность провинции обеспечивают значительные запасы полезных ископаемых на ее территории. Работы по их добыче начали активно вестись в середине XX века. Этот факт не замедлил сказаться на благосостоянии региона. Так, по добыче нефти и газа в стране Саскачеван входит в тройку лидеров. Кроме того, в провинции есть крупное месторождение урана.

Столицей Саскачевана является город Реджайна – королева в переводе с латыни. Обязанный своим нынешним именем британской королеве Виктории, изначально он имел отнюдь не такое поэтичное название. В связи с тем, что в этом месте была стоянка охотников на бизонов, в переводе с индейского оно называлось «грудой костей». Несмотря на зловещее название и сложные природные условия, жители этого города из безлесной равнины со скудными водными ресурсами создали чудесный город-парк на берегу искусственного озера. Примечательно, что все деревья в городе посажены руками человека.

Сейчас этот город является транспортным, культурным и экономическим центром провинции. В самом центре города раскинулся огромный Васка-Центр парк, один из крупнейших в Северной Америке. Также в Реджайне расположена штаб-квартира Королевской конной полиции Канады, при которой организован музей, рассказывающий об истории освоения северо-запада страны.

К западу от Реджайны находится Грассленд – первый Национальный парк в Канаде, который был создан для охраны экосистемы прерий.

В центре Саскачевана расположен город Саскатун. Это крупнейший город провинции, жители которого составляют пятую часть от всего миллионного населения провинции. Кроме развитой экономики, в основе которой лежит добыча и обработка полезных ископаемых, город примечателен своей культурой.

Как и в остальных городах провинции, изначально национальный состав жителей Саскатуна был довольно разнообразен. Так, в городе проживает большая украинская диаспора, силами которой был открыт музей. Его экспозиции дают возможность больше узнать о первых украинских переселенцах в Канаде. Об индейском прошлом этих мест можно узнать в культурном парке Ванускевин, который расположен в окрестностях города. Здесь же находится индейская деревня, где наглядно представлен быт и традиции древних хозяев прерий.

Также неподалеку от Саскатуна можно увидеть наиболее высокую гору в Канаде, которая была создана человеком, а не природой. Гора Блэкстрэп была построена специально к Олимпийским играм, и пользуется популярностью у горнолыжников до сих пор.