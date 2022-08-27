Что делать, если вы сбили животное на дорогах Квебека?

Вся страна с нетерпением ждёт, какое наказание получит мужчина, нарочно сбивший молодого лося своим внедорожником.
Дороги Квебека по праву признаны самыми плохими в Канаде. Однако водителям мешают не только огромные ямы на дорогах и лежачие полицейские, но и животные. Причем как дикие, так и домашние.
Естественно, мы можете получить массу проблем, если животное бросится вам под колеса.
К счастью, частичный план действий изложен в провинциальных правилах дорожного движения. Исполнение этих самых правил может уберечь вас от штрафа.
Правило первое и самое важное!
В случае наезда на животное (да и в случае любой аварии) ни в коем случае не покидайте место происшествия.
Правило второе!
Если вы сбили домашнее животное – постарайтесь найти его владельца или связаться с ним (у такого животного должен жить медальон, бирка или кольцо с контактами владельца).
Правило третье!
Если вы сбили животное, которое весит более 25 кг, вне зависимости от того, домашнее оно или дикое, вы обязаны сообщить об инциденте в полицию.
Конечно, среднестатистический водитель не возит с собой весы, на которых можно взвесить сбитого зверя. Поэтому если животное подходит под категорию “большое” – лучше перестраховаться и всё-таки сообщить в полицию.
Нарушение этого правила может повлечь за собой штраф в размере от 300 долларов.
Правило четвертое!
Определенные животные попадают под действие закона об охране Квебека. Поэтому если вам “повезло” сбить создание из этого списка – обязательно звоните в полицию, вне зависимости от размера и веса пострадавшего.
Сюда относятся такие животные как:
Овцебык
Росомаха
Карибу
Белохвостый олень
Пума
Койот
Волк
Канадская рысь
Рыжая рысь
Американский опоссум
Лось
Белый медведь
Черный медведь
Серая лисица
Дикая индейка
Дневные и ночные хищные птицы.
Правило пятое!
Как можно быстрее свяжитесь со своей страховой компанией. Надёжная страховка покроет все ваши потери.
Желаем всем безопасного вождения
Продолжение следует.