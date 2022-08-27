Что делать, если вы сбили животное на дорогах Квебека?

Вся страна с нетерпением ждёт, какое наказание получит мужчина, нарочно сбивший молодого лося своим внедорожником.

Дороги Квебека по праву признаны самыми плохими в Канаде. Однако водителям мешают не только огромные ямы на дорогах и лежачие полицейские, но и животные. Причем как дикие, так и домашние.

Естественно, мы можете получить массу проблем, если животное бросится вам под колеса.

К счастью, частичный план действий изложен в провинциальных правилах дорожного движения. Исполнение этих самых правил может уберечь вас от штрафа.

Правило первое и самое важное!

В случае наезда на животное (да и в случае любой аварии) ни в коем случае не покидайте место происшествия.

Правило второе!

Если вы сбили домашнее животное – постарайтесь найти его владельца или связаться с ним (у такого животного должен жить медальон, бирка или кольцо с контактами владельца).

Правило третье!

Если вы сбили животное, которое весит более 25 кг, вне зависимости от того, домашнее оно или дикое, вы обязаны сообщить об инциденте в полицию.

Конечно, среднестатистический водитель не возит с собой весы, на которых можно взвесить сбитого зверя. Поэтому если животное подходит под категорию “большое” – лучше перестраховаться и всё-таки сообщить в полицию.

Нарушение этого правила может повлечь за собой штраф в размере от 300 долларов.

Правило четвертое!

Определенные животные попадают под действие закона об охране Квебека. Поэтому если вам “повезло” сбить создание из этого списка – обязательно звоните в полицию, вне зависимости от размера и веса пострадавшего.

Сюда относятся такие животные как:

Овцебык

Росомаха

Карибу

Белохвостый олень

Пума

Койот

Волк

Канадская рысь

Рыжая рысь

Американский опоссум

Лось

Белый медведь

Черный медведь

Серая лисица

Дикая индейка

Дневные и ночные хищные птицы.

Правило пятое!

Как можно быстрее свяжитесь со своей страховой компанией. Надёжная страховка покроет все ваши потери.

Желаем всем безопасного вождения

Продолжение следует.