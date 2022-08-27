Иммиграция с Александрой Мельниковой. Получили канадский диплом он-лайн? Можете получить реальную рабочую визу.

Пандемия внесла свои коррективы в нашу реальность, но особенно это повлияло на иммиграционные процессы. Ранее мы много говорили про открытую рабочую визу выпускника. Чтобы ее получить, нужно закончить учебное заведение в Канаде и получить разрешение на работу до трех лет. Программа разрешала заканчивать до половины учебных предметов он-лайн. Из-за пандемии большинство учебных заведений перешло на он-лайн обучение, что автоматически сделало невозможным ИМЕТЬ ТОЛЬКО ПОЛОВИНУ КУРСА СДЕЛАННОГО ОНЛАЙН. Многие выпускники закончили практически все образование онлайн по двум причинам: либо курсы не давались в аудитории или, из-за закрытия границ, студент не смог получить студенческую визу вовремя и не смог приехать в Канаду.

Министерство получало много жалоб от международных студентов и от учебных заведений, у которых количество иностранных студентов уменьшилось в разы во время пандемии. Чтобы как-то решить возникший перекос и дисбаланс в схеме учеба – работа, министерство иммиграции решило засчитать онлайн обучение как обучение, полученное в стенах alma mater – то есть в стенах учебных заведений.

Те иностранные студенты, которые учились он-лайн в период с весны 2020 года до лета 2022 года, имеют право засчитывать свое канадское обучение, как полученное в Канадских аудиториях. Это применяется даже в том случае, если вы полностью получили свой диплом онлайн.

Даже если вы полностью закончили свое образование не в стенах Канадского заведения, или проучились в Канаде только последний семестр, допустим из 6 семестров всей программы, вы имеете право подать на открытую рабочую визу выпускника и приехать в Канаду, чтобы заработать канадский опыт работы и впоследствии подать на постоянное место жительства.

Хотелось бы добавить, что одним из требований открытой рабочей визы выпускника является быть студентом полного дня, то есть ваша учеба должна быть на полную учебную загрузку. Пандемия и тут внесла свои коррективы. Если, по независящим от вас причинам, вы не смогли быть студентом полного дня зимой, весной или летом 2020 года, вы все равно имеете право подать на открытую рабочую визу выпускника.

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С уважением Александра Мельникова,

Президент компании «SKI Immigration»,

“Canada from coast to coast”

лицензированный иммиграционный консультант с опытом работы в иммиграции более 10 лет.

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