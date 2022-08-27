Цены и изменение климата: с какими проблемами сталкиваются молодые фермеры Канады?

А ещё им мешают любители селфи.

“Вы деловой человек, вы заботитесь о земле, вы играете в управление. И вы должны готовить еду для людей. Но кроме того вы можете играть с очень милыми маленькими цыпочками”, – так описывает свою работу 31-летний фермер из Онтарио Патрик Веркли.

Его можно назвать ярким представителем нового поколения молодых фермеров, которые вступают в отрасль.

Однако эта самая отрасль стала непредсказуемой из-за роста стоимости сельскохозяйственных угодий и разрушительных для урожая погодных условий изменения климата.

По данным Статистического управления Канады, средняя цена сельскохозяйственных угодий выросла на 22,7% за пять лет.

“Заниматься сельским хозяйством всегда очень дорого. И это не зависит от того, где вы находитесь , — сказал Веркли. – Окружающая среда, в которой мы находимся, меняется настолько быстро, что к ней трудно адаптироваться”.

Таким образом он объясняет, что модель финансовой оценки, которую фермеры используют для определения затрат и прибыльности сельскохозяйственных угодий, сегодня необходимо переоценить.

Он добавил, что в его районе стоимость покупки земли в последние годы удвоилась, равно как и цена сопутствующей техники.

Однако молодой фермер акцентирует внимание, что он и его коллеги “должны продолжать свою деятельность”.

Стареющее покодение

По данным Статистического управления Канады, в 2021 году 60,5% фермеров были в возрасте 55 лет и старше. В отчёте акцентируется внимание, что “цена земли является важным фактором в инвестиционных и управленческих решениях ферм, особенно в среде, все более определяемой крупными игроками рынка”.

Учитывая статистику, на плечи таких ребят как Веркли, ложится все возрастающая ответственность за то, чтобы накормить страну.

Но задача все более осложняется изменением климата. Оно вынуждает фермеров сосредоточиться на выращивании засухоустойчивых культур. Для решения новых проблем канадские фермеры открыты к инновационным идеям.