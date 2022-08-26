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Notre Dame
Нью-Йорк в Монреале. Фото Шанталь Пуарье.

Спешите видеть! В квартале Нотр-Дам-де-Грас воссоздан кусочек Нью-Йорка

Megan Jorgensen Авг 26, 2022 Меган Хорхенсен, Новости, Новости Квебека и Монреаля, Отдых, Хорошие новости, Это интересно Оставить комментарий 125 Просмотров

Небольшой участок монреальского района Нотр-Дам-де-Грас кинематографисты загримировали под Нью-Йорк. Получилось интересно

Участок улицы Шербрук в Нотр-Дам-де-Грас на несколько дней превратили в Нью-Йорк.

Для сьёмок американского фильма ужасов “Крик 6” кинематографисты загримировали участок квартала под Нью-Йорк. Отличить от настоящего Нью-Йорка это место практически невозможно – изменили всё, от табличек с названием улиц, до установки поддельных входов на станции метро (станция “45 Street”, названий магазинов, оформления витрин и прочего. Установлен даже типичный нью-йоркский журнальный киоск и автоматический ящик продажи газет

Хотя сюжет фильма неизвестен, но, судя по всему, действие картины происходит во время празднования Хэллоуина (на витрине одного из созданных магазинов красуется надпись “Happy Halloween”)

Очевидно, Монреаль выбран для сьёмок из-за более дешёвых расценок как на аренду участков, так и на создание декораций. Далеко не впервые американские кинокомпании выбирают город для показа Нью-Йорка.

До сьёмок в Нотр-Дам-де-Грас уже были отсняты сцены в кампусе Университета МкГилл и в парке Лафонтен.

Место сьёмок находится на улице Шербрук, в районе Harvard Avenue, Сколько дней уйдёт на сьёмки, неизвестно, так что если хотите полюбоваться, поспешите.

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