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police lachine
Место преступление. Фото из канадской прессы.

Полиция Монреаля получит дополнительное финансирование от города и провинции для найма более 500 сотрудников

Olga Fedak Авг 27, 2022 Новости Квебека и Монреаля, Общество, Работа, Финансы Оставить комментарий 37 Просмотров

Монреаль превращается в Чикаго былых времён.

Квебек потратит 250 миллионов долларов в течение пяти лет, чтобы нанять больше офицеров для Департамента полиции Монреаля (SPVM). Об этом заявила министр общественной безопасности Женевьев Гильбо в субботу на пресс-конференции в городе.

В свою очередь мэр Монреаля Валери Плант заявила, что город выделит также выделит аналогичную сумму.

Пакет в размере 250 миллионов долларов будет использован для предоставления SPVM до 225 дополнительных полицейских. А с учётом вклада Монреаля в течение пяти лет на улицы города смогут выйти максимум 450 новых офицеров.

Кроме того ещё часть денег Квебека также будет использована для найма 50 социальных работников. Найм ещё 50 человек обеспечит Монреаль.

Гильбо объявила, что Квебек-Сити договорился с провинциальной полицейской академией о предоставлении 72 дополнительных мест в год в своей программе обучения.

В пятницу Плант резко ответила тем, кто обвиняет ее в желании лишить полицию финансирования. Она заверила их, что это неправда.

Она также опровергла утверждения о том, что деньги, выделенные правительством Квебека для Службы полиции города Монреаля (SPVM), были использованы в других целях.

“Деньги на полицию идут в полицию. Деньги на жилье идут на жилье. Деньги на парки идут на парки, – сказала госпожа мэр. – Я устала от того, что люди пугают людей, пугают полицию, говоря, что наша администрация хочет дефинансирования. Это неправда! Этого никогда не было и никогда не произойдет”.

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