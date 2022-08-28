Из Канады в Австралию приехала огромная партия наркотиков, спрятанная в винтажный автомобиль

Также пару недель назад в Польше арестовали бельгийскую бабушку, которая пыталась привезти партию наркотиков из Африки в Канаду.
Австралийская полиция изъяла наркотики на сумму около 140 миллионов долларов, спрятанные в старинном роскошном автомобиле, привезенном из Канады.
Пограничники, действовавшие по наводке в порту Сиднея, осмотрели автомобиль и обнаружили большую партию запрещенных наркотиков, спрятанных за его фарами. Об этом говорится в пятничном пресс-релизе австралийской полиции Нового Южного Уэльса.
Полиция сообщает, что Bentley S2 1960 года выпуска прибыл морем в морском контейнере из Канады в начале этого месяца. Порт отправления не разглашается.
Дело было передано сотрудникам полиции штата Новый Южный Уэльс, которые частично разобрали старинный автомобиль, обнаружив в общей сложности 30 кг кокаина и 161 кг метиламфетамина, также известного как метамфетамин и лед. Полиция Нового Южного Уэльса сообщает, что стоимость наркотиков оценивается в 155 миллионов австралийских долларов, или почти 140 миллионов канадских долларов.
Четыре человека были арестованы и обвинены в Австралии в связи с этим делом. Всем подозреваемым около 20 лет и им было отказано в освобождении под залог.
Также на этой неделе австралийская полиция завершила расследование, связанное с ещё одной партией наркотиков, прибывших из Канады. В декабре 2021 года 11,2 кг чистого фентанила и 30 кг метамфетамина прибыли в страну в токарском станке. Эта находка названа “самой крупной партией опиоида, которую когда-либо видела страна”.