Самая худшая авиакомпания – у актера из Гарри Поттера возник конфликт с Air Canada

Также на этой неделе Air Canada вместо веганского обеда подала пассажирке только воду.

Мэтью Льюис, полюбившийся зрителям как Невилл Лонгботтом из “Поттерианы”, назвал Air Canada “самой худшей авиакомпанией Северной Америки”. Актер направлялся а Торонто, где должен был посетить фестиваль Fan Expo.

Льюис рассказал, что в международном аэропорту Орландо работники авиакомпании не пустили его в первый класс. Судя по всему компания продала больше билетов, чем было мест в самолёте.

“Они сказали, что если я хочу решить проблему, я должен обратиться в службу поддержки клиентов. Я спросил, где она находится. Мне ответили, что в Торонто. Ну класс, а я в Орландо”, – жалуется актер.

В ярости Льюис порвал свой билет, а после написал свой короткий, но острый твит.

Confirmed. @AirCanada is the worst airline in North America. And that’s saying something. — 🇺🇦Matthew Lewis🇺🇦 (@Mattdavelewis) August 26, 2022

“Обслуживание клиентов Air Canada на высоте, — с сарказмом сказал он. – И мы, как общество, не должны мириться со спекуляциями, избыточным бронированием и выталкиванием людей с рейсов”.

Авиакомпания на просьбу прокомментировать инцидент заявила, что “вопрос находится на рассмотрении, и пока мы не можем предоставить дополнительные комментарии”.

Тем не менее в авиакомпании прокомментировали твит актера, акцентировав внимание, что “сожалеют, узнав о его опыте”. Актера призвали написать личное сообщение компании для дальнейшей помощи.