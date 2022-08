Самая худшая авиакомпания – у актера из Гарри Поттера возник конфликт с Air Canada

Мэтью Льюис, полюбившийся зрителям как Невилл Лонгботтом из “Поттерианы”, назвал Air Canada “самой худшей авиакомпанией Северной Америки”. Актер направлялся а Торонто, где должен был посетить фестиваль Fan Expo.

Льюис рассказал, что в международном аэропорту Орландо работники авиакомпании не пустили его в первый класс. Судя по всему компания продала больше билетов, чем было мест в самолёте.

“Они сказали, что если я хочу решить проблему, я должен обратиться в службу поддержки клиентов. Я спросил, где она находится. Мне ответили, что в Торонто. Ну класс, а я в Орландо”, – жалуется актер.

В ярости Льюис порвал свой билет, а после написал свой короткий, но острый твит.

Confirmed. @AirCanada is the worst airline in North America. And that’s saying something.

August 26, 2022