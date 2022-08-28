Звездолёты Вояджер 1, Вояджер 2 и учёный Карл Саган

К сорокапятилетней годовщине запуска земных звездолётов Вояджер 1, Вояджер 2 и смешная история о Карле Сагане

А они всё летят… Сорок пять лет с момента запуска Вояджеров, земных космических кораблей, которые до сих пор исследуют дальние миры.

Мир празднует сорокапятилетнюю годовщину запуска двух земных звездолётов – Вояджер 1 и Вояджер 2. Ну, маленькие, беспилотные, а ну и что, звездолёты же, правильно? Вояджер 2 был запущен 22 августа 1977 года, а Вояджер 1 – 5 сентября, через две недели (да, именно в таком порядке, сначала Второй, затем Первый).

Но прочитать о достижениях и открытиях, которые эти два аппарата совершили, любой может после двухсекундного поиска. Сегодня наши труженики-звездолёты удалились на 8 миллиардов километров и и продолжают упорно двигаться к другим мирам. Но мы вспомним малоизвестную деталь:

Во время подготовки к запуску кораблей, было принято решение поместить в каждый по золотому диску, со снимками Земли, отцифрованными репродукциями произведений искусства и так далее. Для чего? А когда корабль долетит до инопланетян, те диск возьмут, надкусают сначала, а потом вглядятся и сообразят, что вот она, чуждая цивилизация им привет посылает, о себе рассказывает.

Идею Золотых дисков выдвинул Карл Саган (Carl Sagan) ещё в начале семидесятых годов, и тогда же первый диск был помещён в один из зондов программы “Пионер”. Саган же в возглавлял комитет по подготовке дисков.

Карл Саган был известнейшим астрономом, астрофизиком и популяризатором науки. Одним из руководителей программ запуска космических зондов. Он стал первым иностранцем, который опубликовал в СССР политическую статью без цензуры, – он потребовал, чтобы его статья была опубликована в тогдашнем перестроечном “Огоньке”, на самой заре перемен. И та статья прогремела похоронным набатом цензуре – впервые иностранец резко критиковал в советской печати советскую систему и требовал свободу политзаключенным, впервые советская общественность читала и поражалась “смелости” автора.

Карл Саган, кстати, дружил с известнейшим советским академиком Иосифом Шкловским, выдающимся астрономом и астрофизиком. Они вместе написали книгу о Вселенной, которая была переведена на многие языки (точнее, сначала Шкловский опубликовал работу на русском языке, но при переводе на английский Саган, с разрешения автора, расширил её, добавил главы, дополнил ряд положений, после чего книгу стали переводить уже с указанием обоих авторов).

Имя Сагана носит кратер на Луне, имя его неоднократно упоминается в телесериалах и фильмах на тему “Звёздного пути” (в одном сериале так называется космическая станция, в другом космический корабль).

И ещё одно примечание – семья Сагана переехала в США из города Каменец-Подольский, что на западе Украины. Американский учёный знал идиш и украинский язык, и общался с советскими коллегами на этих языках.

Да, так вот, возвращаемся к Вояджерам…

Карл Саган и его “подельники” по комитету подготовки Золотого диска, составили список из 200 самых выдающихся деятелей человечества, которые помогли становлению цивилизации. А в список внесли и самых важных ученых и техников, которые создали Вояджеры, – всего около десятка человек. И уже члены комитета настояли, чтобы в списке был и Саган. Эту честь учёный заслужил, конечно.

Но Саган был не только умнейшим, выдающимся учёным и философом. У него и чувство юмора было отменным. Он скромно попросил, чтобы его имя стояло “вот здесь, не первым в списке, а вот в десятой строке, пятым в ряду имён… незаметно чтобы было, я скромный”. Ну, туда его и засунули, раз человек просит и раз такой скромный, в незаметное место…

И только когда корабли взлетели, кто-то сообразил внимательно посмотреть на ситуацию. И тут оказалось, что когда инопланетяне увидят наши махонькие звездолёты, когда заметят крышечку – люк такой небольшой, когда вкроют его, то увидят золотой диск. И первое слово в послании от землян, которое они увидят, первый знак, который заметят… Это будет имя – Карл Саган! Самое первое слово от Землян ко всем инопланетянам!

И в любом случае, с праздником – мы, земляне, сегодня ровно 45 лет назад запустили наши скромные звездолёты “Вояджер”. Ну и что, что махонькие. Но летят же до сих пор, уже далеко за пределами Солнечной системы! “Наши космические корабли бороздят просторы Вселенной” с именем Карла Сагана на борту!