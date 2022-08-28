В Европе успешно работает первая коммерческая линия “водородного трамвая”

Первая европейская коммерческая линия трамвая, работающего на водородном топливе, успешно проходит обкатку в Германии

В Европе с надеждой смотрят на внедрение новых технологий – развитие транспорта, работающего на водороде.

Хотя первый в мире трамвай на водородном топливе был запущен в Китае ещё в 2017 году (а Китай сегодня активно разрабатывает и внедряет новые технологии, чем и завоёвывает ведущие позиции в мире), но только весной этого года первый “водородный трамвай” вышел на улицы в Европе.

Пока речь идёт об экспериментальной линии, идёт обкатка и проверка систем, но если результаты полугодичной эксплуатации трамвая будут признаны удовлетворительными (а к этому всё идет), то каждый год Германия сможет экономить сотни тысяч галлонов дизельного топлива, которое тратится на производство электроэнергии, предназначенной для обеспечения работы трамваев, только на эксплуатации первых четырнадцати трамвайных поездов, но их будет гораздо больше – не менее 27 новых трамвайных поездов будет построено для работы в городах Германии. Но Франция и Италия уже ведут переговоры о поставках таких же систем.

Всего Германия планирует вложить в развитие “водородного трамвая” до ста миллионов евро только в первые два года эксплуатации (если эксперимент будет признан удачным). Разумеется, “водородная энергия” городскими трамваями не ограничивается, и такие же двигатели, наверняка, планируется установить и на электричках, и на междугородных поездах, и на других видах транспорта.