Когда подходящее время для покупки недвижимости?

Стремительный рост цен на жилье, который мы наблюдали ранее в этом году, наконец-то начинает замедляться в Канаде. Индекс цен на жилье MLS (HPI) показывает снижение общей цены на 1,7% с июня по июль 2022 года.

Помимо самого рынка жилья, в ближайшем будущем может надвигаться рецессия, которая может привести к дальнейшему снижению стоимости недвижимости. Это заставляет многих канадцев сомневаться в том, подходящее ли сейчас время для покупки недвижимости. Вот некоторые факторы, которые следует иметь в виду, если вы планируете покупать недвижимость в ближайшем будущем.

Рынок жилья находится в постоянном движении, в зависимости от общих экономических условий, федеральных процентных ставок, стоимости строительных материалов и многого другого. Около 87% покупателей жилья финансируют свое жилье, а не платят за него наличными. Если вы планируете финансировать свой дом, вам нужно будет взять ипотечный кредит в банке. Ваша процентная ставка по ипотеке будет сильно коррелировать с федеральными процентными ставками. В связи с текущим уровнем инфляции в Канаде в 7,6% (по состоянию на июль 2022 года) Банк Канады провел политику количественного ужесточения, повысив федеральную процентную ставку овернайт до 2,5%.

Если вы покупаете недвижимость, это означает, что ваша ипотека от банка может иметь более высокую процентную ставку и ежемесячный платеж. Однако это также может означать, что цены на дома также могут упасть. Во время рынка покупателей на продажу выставляется больше домов, чем людей, которые их ищут. И наоборот, на рынке продавцов больше людей ищут жилье, чем домов, доступных на рынке. В настоящее время Канада все еще не находится на рынке покупателей, согласно данным MLS, собранным Wowa. Используя то, что называется отношением продаж к новым объявлениям (SNLR), если оно ниже 40%, это рынок покупателей, и в настоящее время он выше этой отметки.

Большинство банков хотят видеть, что у вас есть кредитный рейтинг не менее 600 баллов. Если у вас балл ниже 600, вам может быть трудно найти кредитора, который будет работать с вами, а если вы это сделаете, они почти наверняка будут взимать гораздо более высокие процентные ставки. Независимо от того, насколько хорошо ваше кредитное качество, рекомендуется проверять его раз в месяц, чтобы убедиться в отсутствии мошенничества на вашем счете. В Канаде существует множество сервисов, предлагающих бесплатные отчеты о кредитных баллах.

При определении вашего права на получение ипотечного кредита большинство кредиторов хотят убедиться, что у вас есть надежный источник дохода, чтобы вы могли не отставать от ежемесячных платежей по ипотеке. Кроме того, они также посмотрят, как вы управляете своими финансами, проверяя, вовремя ли вы оплачиваете свои счета и имеете ли приемлемый уровень задолженности. Они должны убедиться, что у вас осталось достаточно денег после оплаты ваших ежемесячных расходов, чтобы оплатить ипотечный платеж. Минимальный первоначальный взнос, требуемый большинством банков, составляет 5% от общей стоимости дома. Однако многие банки могут потребовать от заемщиков внести 10%-ную предоплату.

Хотя никто не может с уверенностью предсказать, что произойдет, существует высокая вероятность того, что будет продолжаться понижательное давление на цены на жилье из-за повышения процентных ставок. Это также сильно зависит от того, в каком городе вы хотите купить недвижимость. Различные жилые регионы Канады будут по-разному реагировать на изменения рынка, поэтому следите за районом, который вы хотите купить, и внимательно следите за следующими несколькими месяцами.

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