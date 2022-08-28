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Переменные ставки. Выгодно или нет?

Виктория Христова Авг 28, 2022 Лев Голберг, Недвижимость, Новости Комментарии к записи Переменные ставки. Выгодно или нет? отключены 31 Просмотров

Давайте покончим с неизвестностью : здесь мы говорим о возможности для тех, кто берет ипотеку, оказаться перед предложениями, в которых переменная процентная ставка превышает ставку по пятилетнему кредиту с фиксированной процентной ставкой.

Ипотечный брокер Хьюго Леру, несомненно, не поставил бы на это свой дом, но, по его словам, сценарий выглядит более правдоподобным, чем когда-либо. « Это может произойти в течение двух – трех месяцев”, – считает этот старый специалист по дорожному хозяйству. На чем основано предположение ? “Переменная » может подняться еще выше…

Разрыв между фиксированной и переменной ставками сократился с удивительной скоростью с начала лета, не в последнюю очередь из-за повышения ключевой ставки на один процентный пункт, объявленного Банком Канады в июле, что отразилось на переменных ставках. Дальнейшее повышение ожидается к концу октября.

Кроме того, кредиторы делают менее привлекательные предложения клиентам, которых привлекает « переменная ». «В конце прошлого года банки предлагали свою льготную ставку минус 1,1 %. Сегодня это льготный показатель, минус 0,4 %”, – объясняет брокер ипотечной компании. В то же время пятилетняя фиксированная ставка перестала расти. Условия для этого типа кредита определяются обязательствами Канады. В начале лета ставки по пятилетним облигациям достигли пика, составив 3,60 % к середине июня. Два месяца спустя они снова снизились до 2,74 %.

Тем не менее, кредиторы не торопятся, когда дело доходит до получения прибыли от снижения ставок для своих клиентов. Димитри Ругас подчеркивает, что традиционные банки почти не сдвинулись с этой позиции. « Мы начинаем видеть, что некоторые кредиторы предлагают сниженные ставки по застрахованным ипотечным кредитам с фиксированной пятилетней ставкой», – отмечает ипотечный брокер Planiprét. Тем не менее, достаточно, чтобы один важный игрок бросил мяч, чтобы остальные последовали его примеру. Если это произойдет к осени, именно здесь могут пересечься плавающая ставка и фиксированная ставка.

Такая конъюнктура возвращает нас к вечному вопросу : фиксированный или переменный процент? А что касается держателей ипотеки с плавающей процентной ставкой, должны ли они блокировать последнюю ? Что касается первого вопроса, давайте вспомним, что плавающая ставка по прошествии пяти лет оказалась более выгодной почти в девяти случаях из десяти в прошлом. Даже с задержкой на старте он может в конечном итоге победить на финише. Этого достаточно, чтобы Банк Канады немного снизил свою ключевую ставку к 2027 году, что является наиболее вероятным сценарием. Что касается идеи фиксации процентов по переменному кредиту в будущем, то оба брокера не очень в этом заинтересованы.

У кого-то, у кого осталось три года по соглашению, ипотека с плавающей процентной ставкой будет преобразована в трехлетнюю ссуду с фиксированной процентной ставкой. По этому виду кредита проценты в настоящее время выше, чем по пятилетним договорам. Подведем итог : менее выгодные переменные ставки, фиксированные ставки, которые не снижаются должным образом… кредиторы не делают подарков. « Для тех, кто будет покупать ссуду осенью, одним из вариантов будет фиксированная ипотека сроком на один год, пока ситуация не улучшится», – предлагает Хьюго Леру.

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