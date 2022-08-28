Square Enix открыла новую студию в Канаде

Японская игровая компания Square Enix открывает студию разработки видеоигр в Канаде, 26 августа сообщает издание Mobidictum.

Заявка на регистрацию названия новой студии Studio Onoma, была обнаружена в канадской базу данных товарных знаков.

Напомним, около четырех месяцев назад Square Enix продала студии Crystal Dynamics, Square Enix Montreal и Eidos Montreal Embracer Group за $300 млн. При этом две последние студии располагались в Канаде. Зачем нужно было продавать две канадских студии, чтобы потом покупать еще одну канадскую, остается тайной стратегии японских бизнесменов.

Японский разработчик и издатель игр Square Enix наиболее известен за «Final Fantasy», «Kingdom Hearts» и «Dragon Quest». Компания отличается от большинства игровых корпораций тем, что создает контент для разных сред, включая фильмы и комиксы. Но много лет она была главной в жанре jRPG – японских ролевых играх. Отправной точкой для проекта стал 1986 год, когда Масафуми Миямото и Хиронобу Сакагути основали Square Co., Ltd. Тогда же Enix Corporation выпустила одну из самых своих успешных игр. Обеим компаниям пришлось пережить нелегкие времена в начале нулевых, что привело к их слиянию.

Талисманы из игр являются важным направлением бренда. Персонаж Slime из Dragon Quest пользуется немалым спросом, особенно в Японии. Square Enix выпускают фигурки героев из серии игр Bayonetta, культового аниме «Стальной алхимик», серии комиксов Marvel и DC Comics. Игрушки преимущественно подвижные, изготавливаются из пластика. Они отличаются невероятно точной детализацией и создаются под руководством дизайнера Тетсуя Номура.